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【NFT】麥嘜麥兜ｘ蘇富比推《麥兜菠蘿油王子》NFT　1月14日至25日網上拍賣

個人增值 12:05 2022/01/14

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【NFT】麥嘜麥兜x蘇富比推《麥兜菠蘿油王子》NFT　1月14日至25日網上拍賣

「麥嘜麥兜」的漫畫作品深入民心，香港蘇富比將會舉辦「麥兜兜兜蘇富比」網上拍賣，選出麥嘜麥兜共47件作品，更以非同質化代幣（NFT）形式推出數碼立體動畫《麥兜菠蘿油王子》，拍賣將於1月14日至25日進行。拍賣預展於14日起在金鐘蘇富比藝術空間舉行，公眾可預約免費入場參觀。

【The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心 1月13日推新一輪「賣地」：按此

拍賣預展周五起舉行

「麥兜兜兜蘇富比」網上拍賣將於1月14日展開，是香港蘇富比首度與謝立文、麥家碧合作，呈獻「麥嘜麥兜」作品共47件，當中有漫畫原稿，亦有重新演繹經典故事，更有以嶄新NFT形式推出的《麥兜菠蘿油王子》，讓大家借用麥嘜麥兜的視覺，享受久違的童趣。

拍賣預展於本周五（14日）起在金鐘蘇富比藝術空間舉行，參觀者須預先於網上登記，成功預約者須出示確認電郵方可進場。

■部分「麥兜兜兜蘇富比」拍賣作品■

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

「麥兜兜兜蘇富比」NFT作品

    點擊圖片放大

 

「麥兜兜兜蘇富比」拍賣預展
日期：1月14日至23日
時間：周一至五早上10時至下午6時；周六、周日早上11時至下午5時
地點：金鐘道88號太古廣場一期5樓蘇富比藝術空間
展覽詳情

「麥兜兜兜蘇富比」網上拍賣
時間：1月14日至25日
拍賣詳情

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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