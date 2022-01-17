【2022壬寅虎年】YOHO MALL變身大型市集　逾40年宵攤檔＋P助與粉紅兔兔打卡位

政府上周宣布取消今年農曆年宵，相信不少市民大為失望。而元朗YOHO MALL由即日起至1月31日變身為室內大型年宵市集，備有多款應節用品，以驚喜優惠價發售。另外，場內更有日本插畫家Kanahei創作的P助與粉紅兔兔的造型公仔裝置，購物之餘，仲可以影相打卡！本港疫情持續，在購物或打卡的時候，都要遵守防疫安排，佩戴口罩以及做足消毒措施！

市集雲集逾40個攤檔

由即日起至1月31日，YOHO MALL舉行「Kanahei’s small animals新春國際美食及精品市集」，市集設於YOHO MALL I及II中庭，雲集逾40個年宵攤檔，售賣多款新春應節食品，包括賀年禮盒、珍貴海味、各款美酒及賀年花卉擺設等等，多款產品並以超筍價發售。

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YOHO MALL更以P助與粉紅兔兔主題，設計3大打卡位，各位粉絲千萬不要錯過啦！同時，商場更設有Kanahei’s small animals期間限定店，搜羅多款P助與粉紅兔兔全新獨家限量精品及食品，而限定店內亦設置了逾3米高別緻的粉紅鳥居，掃貨之餘仲可以打卡！

此外，商場推出「冬日賞」，由即日起至2月28日，於場內以電子貨幣即日消費滿6,000元，即可換領價值300元的購物贈券組合；而於活動期間的周末及公衆假期，於場內以電子貨幣即日消費滿20,000元，更可換領價值1,300元的購物贈券組合。

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外賣自取高達7折優惠

因應政府推出6點後禁堂食措施，YOHO MALL由即日起推出「安心抗疫消費三重賞」，The Point by SHKP會員透過「新地商場」手機應用程式，可憑指定積分換領外賣自取折扣劵，優惠高達8折；6時後滿指定消費參加換領活動可額外獲賞一田20元禮券。此外，會員可利用「新地商場」手機應用程式的外賣自取服務平台，使用特定的「外賣自取優惠碼」，更可享高達7折優惠。

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責任編輯：曹佩鈞

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