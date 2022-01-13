【身份證換領】入境處公布新一輪換證時間表　90後4月4日起開始換證

新智能身份證於2018年推出，但受疫情影響，換領時間表亦受影響。入境處日前最新公布第五輪的換證時間表，1989年至2000年出生、及1954年或之前出生，持有舊身分證的市民，將由4月4日開始分批換證。

第五輪換證的市民將會分成4個組別，分別是1989年至1991年出生的人士，換證期由4月4日開始；1992年至1995年出生的人士，換證期由6月11日開始；1996年至1999年出生的人士，換證期由9月8日開始；及1954年或之前出生的人士，換證期由4月4日開始。

■第五周期換領身份證時間表■

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限期內未換新證可被罰款5,000元

入境處提醒1980年至1982年出生市民的市民，必須於1月18日限期前換領新智能身份證。根據《人事登記條例》第7B（3）條，任何人士如無合理辯解而未能在指明換證限期內換領新身份證，即屬違法。違例者可被檢控，一經定罪，可被判罰款5,000元。

另外，1983年、1984年、1987年及1988年出生而又持有舊款身份證的市民，由1月19日至4月2日期間可開始申請換證。

市民可透過入境處流動應用程式、網上預約系統、或致電24小時電話服務熱綫2121 1234，先預約辦理換證手續，以更快捷換領證件。如市民在換證限期內不在香港，則毋須急於回港辦理，可在返港後30天內補辦換證手續。

責任編輯：嚴熹曼

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