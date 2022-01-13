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【2022壬寅虎年】恒生新春大抽獎　派e利市有機會贏8,888元現金獎

精明消費 16:50 2022/01/13

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【2022壬寅虎年】恒生新春大抽獎　派e利市有機會贏8,888元現金獎

本港疫情嚴峻，雖然農曆新年將至，但相信不少人都會盡量減少拜年活動。未能親身派利市，亦可透過電子利市送贈祝福。恒生銀行推出應節的「派e利市」功能，並推出大抽獎，新春期間派e利市，即可參加抽獎，頭獎可獲8,888元大利市！

【賀年口罩合集 8間公司任你揀 拜年都要襯到絕！：按此

恒生推出「虎進金來新年財」大抽獎，送出8,888份新禧獎賞，1月23日至2月20日期間，客戶透過恒生Mobile App派發e利市、進行轉數快轉帳、設定恒生為轉數快預設收款銀行，或製作專屬的個人化新春WhatsApp貼紙後，均可於HARO WhatsApp參加大抽獎，有機會贏取豐富獎賞，包括：

  • 8,888元的現金獎賞（8份）
  • 價值880元的HKTVmall電子購物禮券（80份）
  • 價值38元的Price.com.hk網購禮券（8,800份）

恒生表示，去年農曆初一至初七期間，客戶使用「轉數快」的交易量按年增長超過60%。至今年特別推出「派e利市」功能，客戶在手機應用程式可以派發電子利市予親友，同時可在一套3款e利市封中任擇其一，並配以自訂的祝賀字句，並可製作專屬新春WhatsApp貼紙。

    點擊圖片放大

 

更多農曆新年辦年貨換新鈔攻略，即睇2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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