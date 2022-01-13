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【職場福利】日本Panasonic推4天工作　部分員工仲可以WFH！

個人增值 15:35 2022/01/13

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新冠疫情改變了不少人的生活習慣，企業都開始為員工作出更多考量而改變企業生態。繼英國有銀行改為4天工作制之後，知名日本電子品牌Panasonic（松下電器）日前宣布將響應「周休3日」政策，以改善和鼓勵員工工作與生活之間取得平衡。

【英銀行改行4天工作人工不變　CEO：5天工作是19世紀產物：按此

Panasonic（松下電器）日前宣布將會推「周休3日」政策，即是容許日本員工選擇每周4天工作制。Panasonic社長楠見雄規表示，這一項措施目的是讓員工可以在假期擔任兼職，並參與地區志願工作。除了4天工作外，Panasonic同時允許個別員工可以遙距辦公，為松下多元化的人力資本，在工作和生活方式之間取得平衡。

目的為員工可育兒及照顧長者

Panasonic是次的措施是響應日本政府於2021年提出4天工作周試行計劃，而日本政府考慮到出生率減少及人口老化問題，致勞動人口減少，故希望改革傳統僱傭制度，利用新工作制度讓員工可以兼顧育兒及照顧長者責任，同時提高生產效率。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 職場百科

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