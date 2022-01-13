【舊物回收】新年大掃除　舊衫點處理？　全港舊衣回收地點逐個數

農曆新年快將到來，相信大家已開始忙着收拾家居。在收拾的同時，或會找出一堆不會再穿的舊衣，若衣服尚算新淨的話，將其扔掉似乎有點可惜。

現時有不少機構及零售商都有舊衣回收計劃，這些舊衣回收後將會轉贈予合適的對象，或轉化為其他紡織品。既能實踐環保減少浪費，亦能幫助有需要人士。

社區舊衣回收箱計劃

此計劃由民政事務總署推展，由非政府機構、政府及各區區議會三方合作推行。參與的非政府機構會負責營運「社區舊衣回收箱」，現時計劃的管理機構共有4個，分別為香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社。所有回收的舊衣及售賣舊衣物的收益均須用作慈善用途。「社區舊衣回收箱」的放置地點，可按此。

另外，計劃所接受的衣物包括：清潔的衣服（全新或二手皆可）、鞋、手袋或背包、配飾（如頸巾）、布偶。

不適合作捐贈的物品則有：破損不潔的衣物、傢俬、制服、窗簾、二手床褥或床上用品、二手內衣／毛巾／襪等貼身衣物、皮草產品。

零售商的回收計劃

除了由民政事務總署推行的回收計劃之外，不少快時尚服飾零售商都有實行衣物回收計劃。

H&M在世界各地的服飾門市都設有回收箱，通常會在收銀台旁。所有衣物織品都接受，不論品牌及衣物的新舊都一律回收，而且回收後還會拿到一張優惠券。



H&M的回收合作夥伴為I:CO，他們會將回收箱收集起來，並將內容物分成三類。

1. 再穿著：可再穿著的衣物將運往世界各地的二手市場

2. 再使用：不適合再穿的衣物織品，則可轉製為其他產品，例如清潔用織品

3. 再製造：無法再利用的衣物織品將回收生成新的布料或製造新產品，如汽車所使用的阻尼和絕緣等材料。舊衣回收的收益，將捐作織品再生研究及社會計劃使用。

Zara的商店中設有衣物回收箱，顧客可以將想要捐贈的衣物放置在密封的包裝中，並投入到回收箱中。回收的衣物及紡織品同樣不限於Zara的出品，任何類型的衣物、居家服、鞋類、飾品，甚至是珠寶都包括在內。



狀態不好的衣物都能捐贈，所有回收服在重新使用或回收之前都會先進行分類。100%棉花、羊毛或聚酯纖維製成的服裝將可回收再利用成為新布料。其餘服裝將轉變為建築或汽車業用料。由於衛生、安全和健康或材料質量原因而無法重複使用或回收的服裝，會遵循嚴格的廢物管理程序予以處理。

在營業時間之內，顧客可以將想捐贈服裝送到任何一家UNIQLO店鋪。不過，捐贈的衣服僅限於UNIQLO銷售的商品。另外，公司亦要求將衣服洗好後再送至店舖，使其能以良好狀態送至受捐者手中。



聯合國難民署（UNHCR）為UNIQLO衣物回收計劃的全球合作夥伴，衣物的捐贈對象包括難民、避難者、災民、孕產婦、單親母子等。

雖然目前有不少機構都會進行舊衣回收計劃，但作為一個負責任的消費者仍是要避免過度消費的習慣，以免造成浪費及耗用不必要資源，新一年大家宜養成「應使則使，應買則買」的購物原則！

責任編輯：鄭樂怡

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