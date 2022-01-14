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【職場熱話】疫情下需強制隔離　打工仔要No Paid定辭職？

個人增值 16:55 2022/01/14

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現時疫情傳播轉趨嚴重，每一個市民都有可能隨時被強制隔離，若突然因為去過某些地方而需要隔離，要返工的打工仔公司是以甚麼方法去處理呢？

近日在社交平台有位打工仔表示，自己曾被「捉」去竹篙灣隔離14天，但已無假期，故此建議可以WFH，惟其工種WFH做不到太多，而且竹篙灣WIFI好差，老闆表示他要以無薪假代替或辭職，質疑老闆的說法是否合法。

■被強制隔離，我可以點做？■

    點擊圖片放大
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以上僅屬網民意見，打工仔亦必須自己了解清楚公司政策及自己的權利才作決定。疫情下打工仔隨時被隔離，若真的不幸「中招」需要隔離，打工仔及早知道個人的權利，與老闆商量，在可行的情況下，盡力協助公司。老闆亦應該體諒員工，畢竟這都是人控制不到的事情，多一點人情味，自然可以留得住員工。

查閱勞工處網站，有見指引給予企業，指當僱員不幸染上是次的疾病，或因其家庭成員感染，或因與患者有緊密接觸而受到影響，呼籲僱主要體恤僱員，靈活及彈性處理他們的病假及暫時缺勤的問題。

另外，如果僱主因為僱員有家庭成員或親屬染上此病，或因僱員有類似此病症的徵狀，而安排僱員放取有薪假期在家休息，這並不構成《殘疾歧視條例》及《家庭崗位歧視條例》的違法歧視行為。

僱主不可因僱員已染上（或可能染上）此病症，或因他的家人或與其有聯繫人士已染上（或可能染上）此病症，而將其解僱，或令該僱員蒙受不利，否則會構成歧視。

如果僱員感染此病症，僱主應讓僱員放取病假。根據《僱傭條例》，僱員如符合下列情況，可享有有薪病假（款額相等於僱員正常工資的五分之四）。僱員需要出示適當的醫生證明書、放取病假不少於連續4天及僱員已累積足夠的有薪病假日數。僱主不可以在僱員放取有薪病假期間解僱該僱員。根據《僱傭條例》，這會構成可檢控的違例事項。

 

責任編輯：陳玉蓮

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