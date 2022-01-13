▲ 【理財個案】65歲計劃3年後退休 持股高價入貨帳面蝕20萬 如何重整部署自製每月5萬現金流？

投資最難莫過於捕捉買入時機，當高位買入後，股價回落時，不少投資者寧願坐艇待股價回升，也不甘心沽貨。有讀者現年65歲，部署3年後才退休，希望退休後能有每月5萬元的被動收入，不過他現時持股組合帳面蝕20萬元，應如何重整步伐再部署？看看龔成是如何回答。

讀者：

我現年65歲，有自住物業約價值1,200萬元（尚欠按揭250萬元），另1個物業約價值920萬元 ，收月租18,000元。另有個車位約價值130萬元，收月租3,000元.

另加現金約300萬元，另手頭有以下股票和買入價：

可惜約2個月前我才開始跟你的網站學投資，唔識投資技巧，而這些股票都是之前高價買落，不捨得賣走，希望你能解答以下問題：

【2021年個案總結 退休規劃及製造被動收入注意事項：按此】

龔成︰

1. 買貴咗，固然係不理想。但當已經持有一隻股票後，「買入價」已經唔再係是否持有一隻股票的標準，反而係要睇佢長綫質素，同埋是否適合你。

你現時持有的股票，都係有質素。但你已經近退休之年，選股上再唔應該集中係一些高增長股上。你應該穩定為主，故一些平穩增長股和收息類股份，會較適合你。

你現時持股中，除了中移動 （00941） 和煤氣 （00003） 係適合你之外，其餘都是風險較高的增長股。建議你分段慢慢沽出，換至其他平穩增長或收息類股票，會較好。

2. 我哋決定加注與否，要睇幾個因素，記住，並不是以「拉低平均買入價」為目的。

第一，要分析這股的質素，如果無質素，就再跌都唔加。

第二，這股的類別，如潛力或增長或收息類等，是否與你的財富組合匹配，比例是否適合。

第三，你要先計算加注後，這股佔你股票組合的比例會否太多，因為同一行業，同一股票。不能佔股票組合的比例太多。

第四，現價是否有投資價值率，要平，或起碼合理，不能貴。

第五，你要在加注後，仍有現金剩。

記住，重點不是「拉低平均價」，而是組合比例與配置。

以你情況，就要留意第二點，這些股票明顯與你人生階段不匹配，所以再平，都不要再加注。

【43歲夫婦月入11萬擁2物業 怎部署7年後退休兼儲400萬子女教育基金？：按此】

3. 如果你希望3年後每月有5萬元現金流，以股息率6%計，你需要本金1,000萬元。

扣除你物業租金回報，你每月大約要用收息股，去創造3萬元現金流，即要600萬元本金。

你現時現金和股票，加起約380萬元。你可以用餘下3年，作適度增值。不過，你預每年平均只會有7%至10%左右增長，要做到600萬元，單靠現有資金，較難做到。

若你要做到3年後有600萬元，每月最好額外投資多25,000元至30,000元左右，才較大機會達標。

以下是你可以用來增值的股票，現價合理。

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。但比重要隨着年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

同時，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

佐丹奴國際 （00709）

中石化 （00386）

互太紡織 （01382）

富豪產業 （01881） 等 記住，股價略波動，不能太過大注。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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