【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）

上一篇談完鼠、牛、虎、兔四個生肖，生肖屬龍、蛇、馬、羊的人士，新一年有甚麼注意事項？如何提升事業和財運呢？今集易經風水策劃顧問何焯雄博士為12生肖中屬龍、蛇、馬、羊批算虎年的事業和財運運程。

【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運 鼠、牛、虎、兔篇：按此】

龍：多勞多得宜加倍努力工作

屬龍朋友在虎年，可稱為「多勞多得」年。生肖屬龍人士在虎年相對較勞心勞力，事事須親力親為。在財運方面必須要用心，若然稍為怠慢，便可能會錯過賺錢機會。

事業方面，生肖屬龍人士在虎年有「華蓋」吉星，突顯才華，在職場工作表現能得到認可，有利從事娛樂、設計、音樂行業。若果從事銷售行業則較為遜色，原因是「華蓋」吉星存在少許孤芳自賞的意思，群體行業上會顯得不夠合群，故此較適合單獨或個人行業。

蛇：刑太歲宜穩守

生肖屬蛇人士來到2022年壬寅虎年為「太歲相刑」年，「刑太歲」主勞動，亦會出現負面事情，是非會較多，適宜穩守，新一年可以添丁置業或者換車等亦可，都屬喜慶事，可以藉此沖散霉氣。但要注意，文件契約上一定要小心處理，一旦有任何出錯，即使只是打錯文件上的字或睇漏，都有可能被纏繞很久。

財運方面應避免做投機買賣，隨時因個人急躁而損手，寧願做一些長綫投資。事業方面今年有「太陰星」，代表有女貴人，若是屬蛇男士上司為女性，今年會特別被關照，而且工作表現會特別被欣賞。

馬：有望升職加薪

生肖屬馬人士在虎年的運程不錯，因虎馬相合，太歲相合下做任何事都會較穩定。財星方面，虎年有「金匱星」代表財運比以往好，打工一族有望升職加薪特別快，經營生意人士亦會有進帳。

事業方面有「將星」和「三台」，權力地位有提升空間，經營公司和生意可能會更上一層樓，若在政商界工作，這兩顆吉星亦會帶來助力。

羊：口舌是非減少 有利前綫銷售

來到2022年壬寅虎年，生肖屬羊人士的運程比去年好，去年屬「沖太歲」較動盪，虎年會較佳。首先虎年有吉星相照，其次是起伏過程已過，但千萬別做借貸或做擔保角色。

財運上虎年有一顆「小耗星」，會出現破財，破財分為兩種有開心財和不開心財，若被偷東西為不開心財，而購物則為開心財。事業方面口舌是非減少，虎年將會如虎添翼，特別有利銷售或經紀等前綫工作人士，相關從業員記得要盡力把握機會。

明天繼續有何焯雄博士為大家講解12生肖中屬猴、雞、狗、豬的事業和財運運程，記得密切留意啦！

責任編輯：區祖飛

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