【科技轉型】開放API下的新營運模式　「銀行即服務」如何為銀行帶來新機遇？

上期專欄探討了香港銀行業在開放API的大趨勢下常見的一種營運模式：「銀行即平台」（Banking as a Platform, BaaP）。今次筆者將會繼續詳述另一種營運模式：「銀行即服務」（Banking as a Service, BaaS），並繼續結合實例來講述銀行可如何透過這個營運模式營利。

在合作平台分銷產品服務

跟「銀行即平台」相對，「銀行即服務」指銀行擔任API提供者的身份，使銀行能與合作夥伴進行實時溝通，令客戶可在合作夥伴的網站或應用程序上即時享用銀行服務。

以星展銀行為例，自2017年起，星展銀行在東南亞推出的「DBS Developers」已開放了超過500個APIs，與400多家企業結成合作夥伴，除了美亞保險（AIG）、麥當勞、PropertyGuru等傳統企業，也有Activpass、FoodPanda、和soCash等新興企業。「DBS Developers」成為全球最大的銀行業API開發平台之一，推動星展銀行的數字化進程，有助該行打造以客戶為中心的創新體驗。

此外，渣打銀行的BaaS平台Nexus就是另一個例子。 Nexus於2020年推出，與電子商務、社交媒體和乘車公司等數字平台和生態系統合作，允許夥伴向客戶提供與渣打銀行共同創建、但以自己的品牌推廣的貸款、信用卡和儲蓄帳戶等金融產品。

借助Nexus，渣打銀行成功與印尼領先的美容和個人護理電子商務平台Sociolla合作，使Sociolla能夠提供如儲蓄帳戶、貸款和信用卡等金融產品。通過提供銀行服務作為附加價值，Sociolla可以在其生態系統中提供更方便、更舒適的在綫購買體驗。

隨着疫情轉變消費者的行為，愈來愈多的印尼消費者在網上電子商務平台購買美容和個人護理產品等消費品 ，這次合作同時讓渣打銀行有機會接觸沒有銀行帳戶的客戶，並擴大其在世界第四大人口國的客戶群。

夥伴客戶銀行三贏

從以上例子可見，「銀行即服務」是另一種可以為銀行、合作夥伴、客戶帶來多贏的開放API模式。

對銀行而言，在合作夥伴的平台上推銷金融產品和服務能創造新的收入來源和降低營銷成本，銀行不僅可向合作夥伴收取費用，更可藉此拓展現有客群，把產品和服務加快推入市場；同時，在不同平台上推廣新產品能增加銷售渠道和提高產品的曝光率，省卻部分推廣費用。

從合作夥伴的角度看，和銀行合作能使客戶在夥伴平台上直接完成交易，享受更無縫的消費體驗，一方面提升現有客戶的滿意度，另一方面吸納新客戶。通過上架銀行產品，議價能力較高的合作夥伴更可考慮向銀行收取轉介費，互惠互利。

對客戶來說，在購物的同時能得知有關的銀行產品和服務，亦毋須切換平台，能直接在單一平台上一鍵完成付款或加購相關的金融產品，簡單省時。此外，網站能根據客戶的消費足跡向客戶推銷更個人化的優惠，使推廣內容更貼合客戶需要。

「銀行即服務」的開放API模式既可讓銀行和合作夥伴營利，亦可提升客戶的消費體驗，達致多贏局面。「銀行即服務」模式特別適合能頻繁推出新產品和善於處理行政和營運過程的銀行，對於想快速搶佔市場占有率和進入新市場的銀行來說，「銀行即服務」將會為他們帶來無限商機。

最後我們製作了以下圖表，比較「銀行即平台」和「銀行即服務」兩種開放API模式各自為銀行、合作夥伴和客戶帶來的價值。

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