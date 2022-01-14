【消費優惠】米芝蓮食府逸東軒午市主菜單7折　Chart Coffee買2杯咖啡送1份早餐

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 逸東軒：午市主菜單7折

由即日起至1月27日，米芝蓮食府逸東軒推出午市主菜單7折優惠。食客如欲享用優惠，需出示以下openrice優惠券或列印本。

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地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

優惠券網站

2. Chart Coffee：買2杯咖啡送1份早餐

今日（14日）早上7時至11時，到中環街市Chart Coffee買2杯咖啡，即送你1份早餐，可選不同口味Bagel或Muffin，限量50份，數量有限，先到先得，送完即止！

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地址：中環街市2樓218號舖

3. 京都抹茶庵：外賣飲品／雪糕9折

京都抹茶庵由即日起推出外賣飲品／雪糕9折，數量有限，售完即止。此優惠不可與其他優惠同時使用，包括所有會員禮券及折扣。

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地址：尖沙咀K11購物藝術館2樓211號舖

營業時間：中午12時至晚上6時

撰文：hket小編

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