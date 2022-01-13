【消費優惠】牛涮鍋午後放題2人同行1人低至半價　Pizza Hut外賣自取普通批套餐$158

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛涮鍋：午後放題2人同行1人低至半價

牛涮鍋即日起放題午市價目延長至晚上6時，更推出午後放題大割引，下午2時後惠顧指定90分鐘放題2人同行，1人低至半價起。優惠只適用於成人收費，第一位、第三位客人必須以正價惠顧。

V Walk / 樂富店： 英國安格斯牛小排放題正價：228元/位

下午2時後入座：每第二位6折，即136.8元/位

下午4時後入座：每第二位5折，即114元/位

優惠詳情 奧海城/旺角新世紀/黃埔店： 美國牛頸脊放題正價：238元/位

下午2時後入座：每第二位6折，即142.8元/位

下午4時後入座：每第二位5折，即119元/位

優惠詳情 粉嶺/淘大/馬鞍山/荃灣/藍灣廣場店 澳洲牛頸脊放題正價：218元/位

下午2時後入座：每第二位6折，即130.8元/位

下午4時後入座：每第二位5折，即109元/位 優惠詳情

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2. Pizza Hut：外賣自取二人普通批套餐158元

Pizza Hut逢星期一至四，推出外賣自取優惠，二人普通批套餐折實價158元。



二人普通批套餐包括：

指定三藩市手藝薄批/鬆厚批/薄脆批（普通批）X 1

指定意粉/飯/小食 X 1

百事可樂（罐）X 2

優惠詳情及訂購

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3. HP：開倉低至4折



HP即日起至1月15日，一連三日舉行瘋狂開倉活動，多款電腦、打印機及配件等低至4折，部分機款更免費升級至3年保養。



日期︰1月13日至15日 （星期四至六）

時間︰上午 11 時至下午 7 時

地點︰九龍灣宏開道 16 號德福大廈 14 樓 1402 室 （九龍灣站 A 出口）

詳情



優惠產品數量有限，並受條款及細則約束。所有入場人士均必須佩戴口罩並遵從在場工作人員指示的人流管制措施。

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撰文：hket小編

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