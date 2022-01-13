Giorgio Armani終極個人體驗　MTM+MTO男女貼身服務

沒完沒了的疫情，打亂了不少時裝品牌的部署，Giorgio Armani（GA）首當其衝，上星期大師宣布取消原定於1月在米蘭舉行的GA和Emporio Armani時裝展，與及在巴黎舉行的Armani Prive，可見這新一輪變種疫情又再來勢洶洶。

▲ Giorgio Armani的西裝不須多說是不少男士心目中必然擁有一件的終極目標，但要更上一層樓，還須要體驗品牌的Made to Measure服務。（黑白圖片／圖片品牌提供）

▲ 自男裝MTM服務成功後，女裝MTO服裝近年亦緊接登場，項目當然不會缺少由男裝西裝所引發的女裝西裝。（圖片品牌提供）

不過，生意還是繼續要做，而且更要用貼心貼身對待顧客，品牌於店裏為顧客一年365日提供的Made to Measure（MTM）定製服務，開宗名義照顧對服裝有著更嚴謹要求的顧客而設。

一直以來，大家一提到MTM總會聯想到男士度身訂造西裝恤衫服務，一經度身，由面料、內裡、線部顏色、甚至袖釦，全都成了閣下的自選項目，製成品更是與你的體形吻合得天衣無縫。

▲ MTM服裝一絲不苟，由面料、內裡、鈕釦都由顧客自行選定。（黑白圖片／圖片品牌提供）

▲ 西裝的label當然不會缺少衫主的名字，內裡的選擇亦可有著大師簽名式的內裡。（黑白圖片／圖片品牌提供）

而隨著男裝的MTM叫好叫座後，女裝亦推出相近的Made to Order（MTO）定製服務，在GA的挑選鎖定下，項目包括6款外套（分別配以1粒、兩粒和4粒鈕釦的單、雙排鈕釦外套以及槍駁領、青果領和中式領外套），與及3款褲裝，兩款半身裙，3款襯衫，1款上衣，1款大衣、1款緊身風衣或晚裝都一一俱備。

▲ MTM服裝一絲不苟，由面料、內裡、鈕釦都由顧客自行選定。（黑白圖片／圖片品牌提供）

與男裝的MTM系列一樣，MTO的顧客同樣量身後，可以選擇在之後返回店裏進行第二次試穿，或直接取走完工後的服裝，甚至還可以把訂製服裝送到顧客的家中或辦公室，鍾情於個訂製個人化服裝的男女，可要一嘗這個King of Fashion的服務呢。

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