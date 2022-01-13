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【退休移民】2022年全球最佳退休國家　巴拿馬稱霸　亞洲邊度係最好？

其他地區 19:00 2022/01/13

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退休後想移民，去邊度到好？美國生活雜誌International Living早前公布2022年全球退休指數，列出25個全球最佳退休的地方。這些地方雖然並非全部都是已發展的發達國家，但都是價廉物美、生活成本低且舒適的國家。最重要的是對移民人士來說，這些國家較容易取得簽證及居留權！

【美網站評選50大最便宜退休地 邊幾個港人熱門移居地入選10大？：按此

International Living根據當地住屋、福利、簽證、社會發展、氣候、醫療、生活成本等各方面因素評分，選出最佳的退休移民地。

在眾多亞洲國家中，今年泰國被評選為最佳退休的亞洲國家，排名為11位，其次為柬埔寨，排第14位。而馬來西亞則是亞洲國家中排第三位，在生活成本及醫療方面都獲90分以上，分數比泰國更高，整體排名第15位。

報告指，如想在泰國清邁過退休生活，兩個人每月租住公寓或獨立屋大概只需要花600美元（約4,600港元），再計算醫療保險費、娛樂等費用，兩個人每月總生活費約1,800美元（約14,000港元），即平均每人每月約7,000港元。

至於評分最高的國家為巴拿馬。巴拿馬雖然是個小國，但整個國家陽光充足氣候宜人、交通方便、有多種類娛樂活動、又歡迎新投資及新居民。在評選中，巴拿馬在福利、醫療等各方面的評分都不錯，在簽證及居留權方面更是獲得100分滿分，顯示要取得當地居留權相對其他國家容易。

下面列出20個全球最佳退休的國家，有哪個國家你最想去？

■International Living評選全球最佳退休地方■

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責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 退休理財

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