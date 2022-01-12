【職場奇聞】老闆幫你尋真愛　原來係因為呢個原因！

在疫情持續下，不少公司都開始實行在家工作，減少人與人之間的接觸。日本有不少老闆因而擔心員工心理健康，例如難以找到真愛。日本電訊巨頭NTT、瑞穗證券等許多企業因此運用一款人工智慧（AI）交友軟件，幫助員工尋找真愛，期盼員工找到他們的幸福，進而提高生產力。

共同社報道，日本約800家企業和組織已註冊成為交友應用程式「Aill goen」的用戶。提到交友軟件，不少人都會擔心不安全的問題，開發商表示，這款軟件之所以吸引企業註冊，部分原因是配對對象僅限註冊企業的員工，是一個可靠、安全的平台。

AI做軍師教路與異性溝通

這個程式更加適合不太懂得與異性溝通的員工，因為程式會透過男女雙方打字進行聊天時，充當「軍師」，提供意見，例如用戶該在何時約對方出來見面，或該問何種問題，以提高對方的興趣。

當地許多企業均將這項服務納入員工福利之一，該程式月費為每月6,000日圓（約400港元），有些企業會負擔部分或全額月費，這種福利對於香港打工仔而言又是否吸引呢？

責任編輯：陳玉蓮

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