▲ 【抗通脹】坐擁上10億美元身家！超級富豪公開2022年3大投資策略 抗通脹首選邊類股票？

踏入2022年，環球通脹仍是投資市場關注的焦點，隨着通脹壓力趨嚴峻，或導致聯儲局貨幣政策的轉變，令市場再添不明朗因素。在高通脹環境之下，投資者或需加緊部署，以免購買力遭蠶食。應如何在投資部署上對抗通脹的風險？有超級富豪組織就分享他們今年的投資部署，以及從3個投資策略入手，應對高通脹的風險。

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超級富豪視抗通脹為首要目標

據CNBC報道，成立於1999年、專門針對超級富豪而設的會員制平台TIGER 21分享了會員在2022年的投資部署。該平台為投資者和企業家提供的點對點學習網絡，討論投資方向、財富管理、遺產規劃等問題，會員大多為超級富豪，擁有1,000萬至10億美元的個人淨資產。

TIGER 21的董事長兼創始人Michael Sonnenfeldt表示，與不少投資者一樣，超級富豪們認為通脹是今年投資市場上一大風險，希望以3大投資策略，達到為財富保值及增值的效果。

雖然一般投資者未必擁有如超級富豪般的龐大資產，無法完全複製富豪的投資部署策略，但在通脹環境下，人人也無法倖免，既然超級富豪大方地公開他們「富者愈富」的妙方，投資者或可作為參考，共同克服2022年的挑戰。

■超級富豪2022年投資3大部署■

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參考超級富豪 爭取回報跑贏通脹

超級富豪們普遍認為通脹非短暫，需要建立穩健的抗通脹組合，保住財富並爭取投資回報跑贏通脹。雖然一般投資者難以像超級富豪般買房地產，也可考慮投資房地產信託基金（REITs）等作為替代，其入場門檻較低，但同時亦可受惠於樓市上升帶來的回報。

除房地產外，TIGER 21成員亦會投資被喻為「數字黃金」的加密貨幣，由於其供應量有限，被視為與黃金特性相近，成為不少投資者抗通脹的選擇。不過一般投資者亦要留意加密貨幣的價格波動性較大，要注意相關風險。

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隨着能源轉型的大趨勢，電動車股票仍然是熱門投資，超級富豪正增加對Tesla（美：TSLA）、Rivian（美：RVIN）及Lucid Motors（美：LCID）等公司的投資。部分電動車股股價並不便宜，投資者若不想高追，也可考慮以主題ETF入手，例如Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF（美：DRIV） 或iShares自動駕駛電動汽車和科技ETF（美：IDRV），與直接投資個股相比，投資ETF可分散投資，風險也相對較小。

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責任編輯：李瑩

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