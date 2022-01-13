▲ 【2022壬寅虎年】賀年口罩合集 8間公司任你揀 拜年都要襯到絕！

在農曆新年，跟親朋好友拜年是其中一個重點活動。不過，由於疫情仍然持續，大家在新年期間，即使出外，也要遵守防疫規定。口罩已成為防疫的必需品，亦變成了潮流配飾，我哋就為大家介紹現時市面上的特色賀年口罩，讓講求品味時尚型格的你，新年拜年都可以襯到絕！

1. 屈臣氏

屈臣氏與玄學家七仙羽師傅推出虎年特別版口罩，內有7款共28個口罩，除了有五行元素圖案外，更有虎爪及七仙羽圖案，於網上商店及各大零售店有售。

屈臣氏x七仙羽虎年特別版口罩（1盒28個，7種款式）：119.9元（易賞錢會員：88元）

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2. 便利妥

便利妥推出多款新年限定的「3D護理口罩」，虎年限定款式有可愛的招財貓、老虎仔，以及象徵年年有餘的金魚圖案。另外，也有MINIONS和HELLO KITTY款式，每盒口罩內有2款設計，配有吉祥圖案。

以上口罩可於官方網站、觀塘O2O店、全綫百佳、Taste、Fusion及百佳網店購買。

壬寅虎年系列3D護理口罩（1盒20個，4種款式，獨立包裝）：85元

新年限定MINIONS 3D護理口罩（1盒20個，2種款式）：98元

SANRIO系列HELLO KITTY「大紅大紫」3D護理口罩（1盒20個，2種款式）：98元

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3. Savewo救世

Savewo救世與來自台灣的白爛貓推出「虎年行大運」立體口罩，白爛貓會扮成老虎仔和財神，3D設計口罩尺寸則有中碼及大碼選擇，每盒共有3個款式。

SAVEWOx白爛貓虎年行大運 - 恭賀新禧（中碼，1盒3款共18個）：118元

SAVEWOx白爛貓虎年行大運 - 新年快樂（大碼，1盒3款共18個）：118元

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Savewo救世同時也有日式和風設計的三摺平面虎年新年口罩，有「行運」、「吉祥」及「如意」3個主題，每盒口罩各有3種款式。現凡購買成人尺寸口罩，可獲贈6個主題利市封。

「吉祥」、「如意」套裝（成人175mm中碼，1盒3款，每款6個）：68元（附送6件主題利市封）

「行運」套裝（中童145mm細碼，1盒3款，每款6個）：68元

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4. 異度空間工作室

異度空間工作室推出了兩款新年特別版紅色口罩，包括史諾比立體口罩及Looney Tunes新年版口罩。以上口罩可於綫上訂購，並於1月17日起出貨。

史諾比新年特別版立體口罩（1盒10個，獨立包裝）：88元

Looney Tunes 新年版口罩（1盒18個，獨立包裝）：68元

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5. Hong Kong Mask

Hong Kong Mask推出3款虎年限定口罩，有「紫醉金迷」、「金虎贏年」及「金餘吉祥」，口罩上有金色的老虎、扇子及鯉魚圖案作裝飾。顧客可到官方網上商店訂購。

2022虎年限定口罩 - 混合3款（1盒30片，175mm尺寸，獨立包裝）：88元

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6. H-PLUS

H-PLUS推出Line Friends限定口罩，橙色口罩上會有扮成小老虎的熊大、兔兔和莎莉。現可在綫上預訂，並於1月中取貨。

BROWN & FRIENDS虎年限定口罩（175mm，1盒30個，獨立包裝）：138元

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7. Maskology口罩．學

Maskology推出賀年限量版掛耳式口罩，以大吉和桃花的圖案，而顏色以紅色和粉紅色為主調。3款口罩均有幼童、學童及成人尺寸可供選擇，每個口罩為獨立包裝。顧客可另加38元選購日本插畫家mofusand設計的柴犬及貓咪利市封。

賀年套裝（賀年限量版口罩2盒共12個，mofusand利市封共20個）：136元

賀年限量版口罩（成人175mm／學童142mm／幼童123mm，1盒6個）：30元

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8. 同舟口罩

同舟口罩推出特別版三層掛耳式口罩（大碼），款式有醒獅、大吉及金色月亮3種款式，可於網站預訂。亦有盤點清貨特價口罩「賀新年」款式，此款大碼口罩以紅色為主，內有波浪、煙花、元寶、金錢及舞獅圖案，價錢15元有10個。

特別版三層掛耳式口罩（1盒30個）：79元

賀新年口罩（1包10個）：15元

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責任編輯：李伊洛

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