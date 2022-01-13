【2022壬寅虎年】賀年口罩合集　8間公司任你揀　拜年都要襯到絕！

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【防疫外賣優惠懶人包】晚市禁堂食 外賣或自取點叫最抵？搜羅商場、餐廳、外賣平台最新優惠及優惠碼（更新至1月13日）
在農曆新年，跟親朋好友拜年是其中一個重點活動。不過，由於疫情仍然持續，大家在新年期間，即使出外，也要遵守防疫規定。口罩已成為防疫的必需品，亦變成了潮流配飾，我哋就為大家介紹現時市面上的特色賀年口罩，讓講求品味時尚型格的你，新年拜年都可以襯到絕！
1. 屈臣氏
屈臣氏與玄學家七仙羽師傅推出虎年特別版口罩，內有7款共28個口罩，除了有五行元素圖案外，更有虎爪及七仙羽圖案，於網上商店及各大零售店有售。
2. 便利妥
便利妥推出多款新年限定的「3D護理口罩」，虎年限定款式有可愛的招財貓、老虎仔，以及象徵年年有餘的金魚圖案。另外，也有MINIONS和HELLO KITTY款式，每盒口罩內有2款設計，配有吉祥圖案。
以上口罩可於官方網站、觀塘O2O店、全綫百佳、Taste、Fusion及百佳網店購買。
3. Savewo救世
Savewo救世與來自台灣的白爛貓推出「虎年行大運」立體口罩，白爛貓會扮成老虎仔和財神，3D設計口罩尺寸則有中碼及大碼選擇，每盒共有3個款式。
Savewo救世同時也有日式和風設計的三摺平面虎年新年口罩，有「行運」、「吉祥」及「如意」3個主題，每盒口罩各有3種款式。現凡購買成人尺寸口罩，可獲贈6個主題利市封。
4. 異度空間工作室
異度空間工作室推出了兩款新年特別版紅色口罩，包括史諾比立體口罩及Looney Tunes新年版口罩。以上口罩可於綫上訂購，並於1月17日起出貨。
5. Hong Kong Mask
Hong Kong Mask推出3款虎年限定口罩，有「紫醉金迷」、「金虎贏年」及「金餘吉祥」，口罩上有金色的老虎、扇子及鯉魚圖案作裝飾。顧客可到官方網上商店訂購。
6. H-PLUS
H-PLUS推出Line Friends限定口罩，橙色口罩上會有扮成小老虎的熊大、兔兔和莎莉。現可在綫上預訂，並於1月中取貨。
7. Maskology口罩．學
Maskology推出賀年限量版掛耳式口罩，以大吉和桃花的圖案，而顏色以紅色和粉紅色為主調。3款口罩均有幼童、學童及成人尺寸可供選擇，每個口罩為獨立包裝。顧客可另加38元選購日本插畫家mofusand設計的柴犬及貓咪利市封。
8. 同舟口罩
同舟口罩推出特別版三層掛耳式口罩（大碼），款式有醒獅、大吉及金色月亮3種款式，可於網站預訂。亦有盤點清貨特價口罩「賀新年」款式，此款大碼口罩以紅色為主，內有波浪、煙花、元寶、金錢及舞獅圖案，價錢15元有10個。
責任編輯：李伊洛
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欄名 : 消費錦囊