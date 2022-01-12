【理財二三事】畀完家用儲唔到錢？點算好？

畀家用在香港的社會的確是非常普遍，每個月一出糧先要供強積金再畀家用後，那筆錢才是屬於「自己」的，有時候實在有點難過，但不畀家用又實在說不過去。不過年輕人也有個人的理想想追求，若家人要求的家用太高，又應該如何是好呢？有話講錢怕傷感情，但唔講分分鐘更傷彼此關係。其實溝通才是最關鍵，以下分享幾個小貼士讓大家達致雙贏。

1. 與父母多溝通

父母有時候不知道你的想法，雖然他們或許有足夠的金錢，每個月你給予的亦只是「例行公事」，若你有甚麼大計劃，例如結婚、買樓或投資等需要更多的資金，亦可以先與父母商量，最重要的是與他們溝通，而不是突然減少家用。

2. 收支數目要分明

其實很多初出茅廬打工的年青人，他們的父母都還未到退休的年紀，有工作有一份收入，即使收取家用其實都只是想幫子女儲錢。若你有其他開支，可以將其列表給予父母看，讓他們了解你每個月的支出，從而作出適當的分配，按重要性作出修改。

3. 定期檢討及改善

當你轉換工作或是人生階段的身份有所改變時，可以與父母檢討家庭財政狀況。如個人的財政出現問題，可以若父母了解其原因及理解雙方需要，一起商量如何調整金額。

給予家用是表達個人的在家庭的責任感，不要為了畀家用而引致彼此關係破裂，因為再多的金錢都不及你與家人的關係。若是遇上問題，當然要與家人好好傾談，讓自己的理財目標可以達到。

責任編輯：陳玉蓮

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