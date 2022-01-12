  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財二三事】畀完家用儲唔到錢？點算好？

個人增值 17:10 2022/01/12

分享：

畀家用在香港的社會的確是非常普遍，每個月一出糧先要供強積金再畀家用後，那筆錢才是屬於「自己」的，有時候實在有點難過，但不畀家用又實在說不過去。不過年輕人也有個人的理想想追求，若家人要求的家用太高，又應該如何是好呢？有話講錢怕傷感情，但唔講分分鐘更傷彼此關係。其實溝通才是最關鍵，以下分享幾個小貼士讓大家達致雙贏。

1. 與父母多溝通

父母有時候不知道你的想法，雖然他們或許有足夠的金錢，每個月你給予的亦只是「例行公事」，若你有甚麼大計劃，例如結婚、買樓或投資等需要更多的資金，亦可以先與父母商量，最重要的是與他們溝通，而不是突然減少家用。

2. 收支數目要分明

其實很多初出茅廬打工的年青人，他們的父母都還未到退休的年紀，有工作有一份收入，即使收取家用其實都只是想幫子女儲錢。若你有其他開支，可以將其列表給予父母看，讓他們了解你每個月的支出，從而作出適當的分配，按重要性作出修改。

3. 定期檢討及改善

當你轉換工作或是人生階段的身份有所改變時，可以與父母檢討家庭財政狀況。如個人的財政出現問題，可以若父母了解其原因及理解雙方需要，一起商量如何調整金額。

給予家用是表達個人的在家庭的責任感，不要為了畀家用而引致彼此關係破裂，因為再多的金錢都不及你與家人的關係。若是遇上問題，當然要與家人好好傾談，讓自己的理財目標可以達到。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經'

財務自由 經濟 退休 結婚 強積金

上一篇文章

【抗通脹】坐擁上10億美元身家！超級富豪公開2022年3大投資策略　抗通脹首選邊類股票？

下一篇文章

【加密貨幣】避險又保本的加密貨幣？　穩定幣是甚麼？　如何可省交易成本？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】元宇宙概念股應點揀？　利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選（立即收看）
【ET財智Talk】元宇宙概念股應點揀？　利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選（立即收看）
【職場你點睇】公司迫打針　十五十六想辭工？　網民覺得點做好？
【職場你點睇】公司迫打針　十五十六想辭工？　網民覺得點做好？
【NFT】2021年銷售額達1,949億元　邊類作品最受歡迎？
【NFT】2021年銷售額達1,949億元　邊類作品最受歡迎？
【隔離恩物】6大電訊商免費送數據　邊間無限本地數據隔離期間任用？（附申請方法）
【隔離恩物】6大電訊商免費送數據　邊間無限本地數據隔離期間任用？（附申請方法）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT】The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心　1月13日推新一輪「賣地」
【NFT】The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心　1月13日推新一輪「賣地」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款