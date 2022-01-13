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【消費優惠】戶外服飾新春開倉　防風羽絨低至$699起

精明消費 10:30 2022/01/13

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Eikowada 由即日起，在銅鑼灣、油麻地及元朗門市舉行「開倉迎新春」優惠。

防風純鵝羽絨價錢由699元起、防風防水風褸499元起、速乾T裇199元起，抓毛帽每頂99元，男女裝防水高筒行山鞋539元1對。優惠詳情可瀏覽官方網頁

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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