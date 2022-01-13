【消費優惠】戶外服飾新春開倉 防風羽絨低至$699起 精明消費 10:30 2022/01/13 分享： Eikowada 由即日起，在銅鑼灣、油麻地及元朗門市舉行「開倉迎新春」優惠。 防風純鵝羽絨價錢由699元起、防風防水風褸499元起、速乾T裇199元起，抓毛帽每頂99元，男女裝防水高筒行山鞋539元1對。優惠詳情可瀏覽官方網頁。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】社企良膳廚坊賀年糕點低至$88/個 家鄉盆菜$688起 今日 【消費優惠】社企良膳廚坊賀年糕點低至$88/個 家鄉盆菜$688起 【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市優惠（更新至1月12日） 2022/01/12 【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市優惠（更新至1月12日） 【外幣兌換】百年找換店宣布不敵疫情結業 港九新界仲有邊間可以換錢？ 2022/01/12 【外幣兌換】百年找換店宣布不敵疫情結業 港九新界仲有邊間可以換錢？ 【2022壬寅虎年】想送賀年禮品畀海外親友？ 2大物流平台新春優惠（附優惠碼） 2022/01/12 【2022壬寅虎年】想送賀年禮品畀海外親友？ 2大物流平台新春優惠（附優惠碼） 【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行明日起供應新鈔兌換 提早網上預約免派籌輪候 2022/01/12 【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行明日起供應新鈔兌換 提早網上預約免派籌輪候 付款優惠 著數優惠 香港