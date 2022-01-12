月入6萬都需要資助置業？

房委早前公布最新居屋2022計劃，供應近9,000伙新居屋單位，當中白表申請家庭的入息上限為6.6萬元。統計上8成多的家庭收入都低於6萬元，此等家庭除了碰運氣申請資助房屋，其實在二手私人市場也有不少選擇。

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在供應少、需求多的基本因素推動下，樓價近年都在高位運行。結果連統計上的中、高收入家庭，都普遍有「置業難」的抱怨。政府可能因為難以在短期內增加供應，便以放寬資助房屋的申請入息資格回應問題，新一期居屋，白表二人家庭的入息上限會達6.6萬元。

月入6.6萬元，在香港不算低收入，據統計處數字，全港只有19%家庭月入高於6萬元。樓價持續上升，結果此類中高收入家庭亦可成為資助房屋計劃的受惠者。表面看，未持有物業而合乎資格的中高收入家庭是多了一個獲得房屋福利，以較相宜價格購買資助房屋的機會。但由於需求強勁，近年每年居屋申請數字高達20萬至30萬，對比於1年9,000伙的供應，可說杯水車薪。名義上的合資格家庭，能否透過計劃入市，相當靠運氣。

二手私人市場亦有不少選擇

其實，月入6萬元，如在私人市場置業，以30年還款期計，考慮到壓力測試，大概可負擔630萬元的按揭額（以H按一般鎖息的「當前利率」2.5厘計，月供25,052元，實際上一般新造H按利率暫時仍是，每月供款會在2.2萬元左右）；若申造九成按揭，足以購買樓價700萬元的物業，在新界鐵路沿綫、兩房單位其實不乏選擇，此類較高收入的白表家庭除了依靠運氣申請居屋，也可考慮在私人市場物色心水單位，未必需要官方資助入市。

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