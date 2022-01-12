【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

送牛迎虎，農曆新年將至，去年香港疫情反覆不定，不少行業都受到挑戰，事業不理想連帶財運都不如意。新一年有甚麼注意事項，如何提升事業和財運呢？易經風水策劃顧問何焯雄博士今集為12生肖中屬鼠、牛、虎、兔批算虎年的事業和財運運程。

鼠：驛馬年宜多走動

來到2022年壬寅虎年，生肖屬鼠人士無沖也無撞，是為「驛馬年」，因此生肖屬鼠人士虎年宜多走動，工作表現才會容易見到成績。但過程中要小心出現「財來財去」的狀況，總體而言只要努力便可以穩步上升。

事業上虎年有「將星」及「唐符」，工作上有事業成就，只要努力就會步步高升，但有出現「天狗」情況，建議不可以做太多劇烈運動，否則容易令自己受傷。

牛：擺脫本命年工作更順利

生肖屬牛人士在新一年擺脫了「本命年」影響，在工作上會更順利，虎年可望否極泰來。但順利過程中會財運方面有出有入，盡量不要借貸予別人，否則自己容易有損失。

屬牛者在虎年「紅鸞星動」，代表經營生意出外或市場營銷得心應手，貴人多令別人感覺你「順眼」，被人接受的機會高，談生意的成功率亦較高。若從事中介商品銷售人士，虎年的運程比去年會更順利。

虎：犯太歲宜多參加喜慶事消災

生肖屬虎人士壬寅年「犯太歲」，指容易有消極情緒，易陷入事情想不通或「谷住道氣」的時候。財運方面起伏較大，千萬不要借貸予人，否則容易墮入財務陷阱。事業方面則有「文昌」及「歲駕」兩顆吉星，會更得心應手，上司或客戶會認可你的工作表現，從而會穩步上升。

正所謂「太歲當頭坐，無喜必有災」，建議多參加別人的婚宴或喜慶事，或可以多做善事，從而令個人心態更正面，帶來更好的財氣，例如置業亦屬喜慶事，可提升運程。

兔：桃花年易得異性貴人

生肖屬兔人士虎年為大桃花年，虎年有「咸池星」意味出外遇貴人，特別是異性貴人。但小心「吉中藏凶」，縱有貴人相助但過程中易出現阻滯，凡事不宜太進取，每件事要停一停諗一諗。桃花旺的人往往「人見人愛」，較少機會出現被針對的情況，事業成功機會高。

屬兔的朋友虎年屬走動中生財，只坐的話財運欠佳。而虎年有「太陽」，代表男性貴人，若女性做男性生意銷售會更好，或上司為男性的話，事業上亦會比較得心應手。

事業上有「天乙貴人」，屬大貴人，在工作上即使未能完成，但冥冥中會成事，「天乙貴人」非常難得，打工仔有望升職加薪。

明天繼續有何焯雄博士為大家講解12生肖中屬龍、蛇、馬、羊的事業和財運運程，記得密切留意啦！

責任編輯：區祖飛

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