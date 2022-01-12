【退休理財】計劃2022年退休？要為預算做好4步

你在工作期間可能沒有仔細遵循預算。但是，如果你要退休，認真對待預算非常重要。儘管有些退休人士會從事兼職工作，但如果這不是你計劃的一部分，那麼你就需要非常小心地管理你的資金。

無論你是完全不熟悉預算，如果你即將退休，這裡介紹如何通過4個步驟設定預算，讓你充分利用你的收入。

1. 查看你現有的開支情況

很有可能，你今天支付的許多費用都是你正式退休後將繼續承擔的費用。梳理過去6個月左右的信用卡和銀行帳戶帳單，看看你的支出情況。然後，寫下適用於你的每個費用類別以及平均成本。例如，如果你的電費通常約為每月700元，那麼這就是你要包含在預算中的項目。

2. 弄清楚你的支出可能會如何變化

退休後，你的部分生活成本可能會降低。例如，一旦你不再每天搭車上班，你在交通上的花費可能會減少。但是你的一些生活成本可能會在退休後增加，若你將更多時間待在家裡，你的公用事業雜費成本可能會增加。而且你最終可能會在休閒和娛樂上花費更多的錢。仔細檢查預算中的每個項目，並根據你認為它會發生的變化來調整該金額。

3. 確定你可以支配的收入

退休後，你可能會了解許多不同的收入來源，例如社會保障福利或之前買下的年金等。把這些收入來源加起來，這樣你就知道你能負擔得起多少錢。如果有需要，請調整你的預算，以解決與收入相比下降的問題。

4. 設置優先排序

一旦你停止工作，你可能想要優先考慮用於旅行和娛樂等費用，因為整天無聊地坐在家裡並不是一種很好的生活方式。看看你的預算，看看在某些領域是否有削減的空間，以騰出更多的錢用於休閒。你可能會決定做出更大的改變，比如縮小現時屋住的地方，以騰出更多資源。

堅持預算可以幫助你避免退休後的財務壓力。這些技巧可以幫助你制定一個不僅切合實際的預算，而且還可以讓你在退休後的幾年裡做你一直夢想的事情。

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