【消費優惠】社企良膳廚坊賀年糕點低至$88/個　家鄉盆菜$688起

香港循理會轄下的「良膳廚坊」由即日至1月24日推出8款賀年糕點，除了有傳統口味之外，更有椰汁紅豆糕、傳統桂花糕、桂花馬蹄糕及楊枝甘露糕等甜點可供選擇。

如果想一次過吃到不同口味的糕點，「良廚八寶賀年糕點」禮盒內有8個糕點，每個重量約250至280克，顧客可選每種口味1個或者自選口味的禮盒，價錢如下：

8款口味，每款1盒 ：180元

自選口味，可選8盒 ：200元

同時，顧客可選擇一斤裝及斤半裝的賀年糕點，推廣價為88元至108元。同時，凡訂購5個一斤裝及斤半裝的賀年糕點，即可免費獲贈多1個。

要注意糕點截單日期為1月24日下午3時，並可於指定地點（屯門良膳廚坊或明愛醫院店） 取貨，取貨日期為1月28、29及31日，送貨需另加費用。

綫上訂購表格

▼ 點擊圖片放大

另外，該機構亦有推出家鄉盆菜，新年期間照常供應。除了素食盆菜外，亦會供應不同份量的盆菜，價錢最平由688元起，而價錢為1,888元的至尊盆菜內有鮑魚、海參、花膠等食材。而且，顧客除了可以加配食材，更可自選盆菜內的配料。而且，顧客也可用優惠價加購多款食品。

運送方面，盆菜價錢已包括新界及九龍地區運輸費用，但不包括送貨上門，港島區另加100元，如顧客訂購2盆可免運輸費。請於5天前預訂盆菜。

綫上訂購表格

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經