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【NFT】2021年銷售額達1,949億元　邊類作品最受歡迎？

個人增值 18:35 2022/01/11

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【NFT】2021年銷售額達1949億元　邊類作品最受歡迎？

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）成為2021年投資界新寵，無論國際知名品牌或是藝人，都爭先推出NFT。根據DappRadar數據顯示，2021年銷售額約249億美元（約1,949億港元），相較於2020年僅9,490萬美元（約7.3億港元），按年急增265倍。不過，數據也顯示，雖然有部分NFT以天價成交，但大部分作品一般價格範圍僅得100至1,000美元（約779至7,796港元）。

【The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心 1月13日推新一輪「賣地」：按此

NFT銷售額爆升　收藏品最受歡迎

據路透報道，DappRadar橫跨10個不同的區塊鏈收集NFT相關的數據，2021年NFT的銷售額總計249億美元（約1,949億港元），相較於2020年僅9,490萬美元（約7.3億港元），同比急增265倍。不過，各平台對銷售額估算各不同，同樣追蹤多個區塊鏈的CryptoSlam指，2021年NFT的銷售額為183億美元（約1,426億港元），只追蹤以太坊區塊鏈的NonFungible.com 估計2021年NFT銷售額為157億美元（約1,224億港元）。

NonFungible.com表示，收藏品是NFT最受歡迎的類別，其次是功能性資產、藝術品、元宇宙產品及遊戲。

【NFT其實係龐氏騙局？ 研究揭75% NFT作品平均售價僅116元：按此

雖然最高的NFT成交達6,930萬美元（約5.4億港元），但並非每個NFT都有價有市，大部分作品的價格範圍由100美元到1,000美元（約779至7,796港元）。而且，NFT價格波動很大，以CryptoPunk圖像為例，其平均售價由去年7月的10萬美元，上升至去年11月的近50萬美元，惟CryptoSlam的數據顯示，至去年12月，其價格已跌至35萬美元左右。

想知更多奢侈品市場走向？請瀏覽品味投資懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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