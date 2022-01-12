【加密貨幣】避險又保本的加密貨幣？　穩定幣是甚麼？　如何可省交易成本？

踏入2022年，加密貨幣似乎受到重挫，比特幣價格於10日曾一度跌破4萬美元關口，單日跌幅逾5%，是5個月以來的新低。比特幣愈跌愈有，投資者恐慌式拋售，連帶其他加密貨幣受挫，市場預期受聯儲局即將加息的影響，加密貨幣跌勢恐怕會持續一段時間。加密貨幣價格波動，在虛擬市場上，如果想避險，有甚麼方法？

【比特幣支配率下跌 投資者風險胃納增兼轉向多元化：按此】

加密貨幣種類繁多，除了最為人所熟悉的比特幣（Bitcoin）及以太坊（ETH）外，還有一種叫穩定幣（Stablecoin）的加密貨幣。穩定幣顧名思義，是一種價格較穩定的虛擬貨幣。

簡單來說，每一個穩定幣的價值都建基於法定貨幣上。以美元穩定幣USDT為例，每個USDT會與美元以1:1方式掛鈎，因此1個USDT的價值大約相等於1美元。由於穩定幣背後有法定貨幣做擔保，以維持貨幣的價值，因此不會像其他加密貨幣般有劇烈的價格波動，適合作為避險保本的加密貨幣。

比特幣由2022年年初至今短短10日，最高價格曾錄得47,881.41美元，但其後曾跌至最低位39,796.57美元，跌幅超過16%。不過美元穩定幣USDT價格在此期間一直維持約1美元，走勢平穩，即使其他加密貨幣有劇烈波動，亦對USDT的穩定性沒有影響。

走勢穩定且能降交易成本

此外，購買穩定幣亦有降低成本的作用。投資者以法定貨幣購入加密貨幣時會收取手續費，加密貨幣之間的交易及兌換亦會產生成本，如投資者先將現金兌換成穩定幣儲存，想入市或沽出加密貨幣時才使用穩定幣做交易，便可節省法定貨幣轉換的成本。穩定幣就如加密貨幣與法定貨幣的中間人，減低投資者入市的阻礙。

假設目前一個比特幣價格為5萬美元，預期價格會繼續下跌，投資者便可將比特幣轉換成5萬穩定幣USDT。當比特幣下跌至4萬美元時，投資者便可用5萬USDT購回1.25個比特幣，賺取0.25個比特幣的差價，避險之餘又可以獲取利潤。

常見的美元穩定幣包括有USDT（泰達幣）、USDC、BUSD等，加密貨幣除了會與法定貨幣掛鈎外，部分亦會以商品資產掛鈎，例如黃金、銀、天然氣、石油、農產品等。

在加密貨幣中，穩定幣如此「穩定」，是否真的值得投資？下一篇文章將會解說穩定幣的風險，請留意我們的更新。

責任編輯：嚴熹曼

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