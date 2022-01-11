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【ESG】滙豐推環球可持續多元資產入息基金　投資考慮ESG因素目標每月派息

ESG投資 18:15 2022/01/11

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近年投資者對可持續投資的需求欣切，滙豐投資管理公布，推出滙豐環球可持續多元資產入息基金，採用入息投資方案，專注於收益吸引的資產，同時亦會考慮ESG因素。該基金由即日起供香港零售投資者認購，提供6種貨幣類別，港元類別首次最低認購金額為10,000元。

【滙豐推半年人民幣綠色存款證 年息1.98厘 即日至1月14日接受認購：按此

該基金的資產投資組合，目標投資於構成可持續投資策略一部分的多元化環球資產投資組合，以提供收入。該基金重點投資於可持續發展企業，並旨在減持欠缺可持續發展能力的企業，同時致力管理ESG因素相關的風險。

基金投資資產遍布50個國家、配置超過30種貨幣。基金基礎貨幣為美元，另設港元、人民幣、加元、歐元、澳元及英鎊共6種貨幣類別，首次最低認購金額分別為1,000美元、10,000港元、10,000元人民幣、1,000加元、850歐元、1,500澳元及650英鎊。首次認購期至1月21日，該基金亦將於同日開始交易。

滙豐投資管理預計，該基金將來或參與互聯互通計劃，包括但不限於基金互認安排和跨境理財通，以滿足包括大灣區內的亞洲客戶需求。  

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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