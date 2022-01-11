年度全球科技盛事CES 2022　10大矚目High-Tech創新作

▲ 年度全球科技盛事CES 2022，剛於拉斯維加斯圓滿閉幕。

剛踏入2022年，全球規模最大的科技盛事美國消費電子展CES 2022，已於拉斯維加斯圓滿閉幕。以往不少電子科技大品牌都會選擇在CES中，展示廠方最高科技的新產品及技術。

雖然今年不幸遇上Omicron疫情升溫，多間大企業包括Google、微軟、Intel等亦決定不參展，但亦無阻其他品牌「重錘出擊」。這次就精選了本年度CES中10大矚目新作，部分更創意十足，為大家帶來無限驚喜。

▲ CES 2022於美國時間上周三至周五，重返拉斯維加斯舉行。

受疫情影響，由美國消費者技術協會（CTA）主辦的美國消費電子展（Consumer Electronics Show），去年就改為綫上舉行，而今年終於回歸實體展。

這次CES 2022有超過2,300間參展商參與，當中包括800間初創企業，展示其最創新的科技，包括汽車、人工智能、數碼健康、智能家居，以及一些新型科技，例如NFTs、食物和太空科技等，多姿多采。

▲ Samsung 110吋MICRO LED電視

1. Samsung 110吋MICRO LED電視

Samsung展出110吋、101吋與89吋3款全新巨型尺寸的MICRO LED，這款電視是以2,500萬顆微米級的LED獨立發光呈現色彩，清晰度及對比度極高。而今年的MICRO LED電視系列亦有新技術，支援20-bit灰階深度、能重現超過100萬的亮度色階、呈現達100% DCI及Adobe RGB色域，搭配99.99%屏幕佔比，打造出真正HDR體驗。

MICRO LED更同時增設了Art Mode，讓用家展示心儀的數碼藝術品或照片，並內置了著名藝術家及設計師Refik Anadol的兩件獨家作品。而跨裝置觀看功能（Multi View）可以透過任何一個或全部4個HDMI輸入，以最高4K解析度及120fps更新率，同時觀看4種內容，並於頂部、兩邊及底部新增杜比全景聲多聲道揚聲器，提升視聽效果。

▲ Sony第二部概念電動車

2. Sony第二部概念電動車

在兩年前的CES上，Sony發表了旗下首部概念電動車Vision-S，今年再次推出第二款概念電動車Vision-S 02，除了由第一代的房車款改為3排7座SUV外，廠方更宣布會成立Sony Mobility新公司，正式進軍電動車市場。

規格上，Vision-S 02的尺寸為4,895mm X 1,930mm X 1,650mm，重量約2,480kg，配前後200kW雙摩打及四驅，極速可達180km/h。

安全配備方面，這款電動車內外都配備了各式各樣感應器，如CMOS視覺系統、LiDAR測距、ToF駕駛認證系統等，加上手勢、語音指令操作及搭載5G網路系統。不過Vision-S兩款概念車會否投產仍是未知之數，一切要等Sony新公司成立後才有定論。

▲ LG 97吋OLED電視

3. LG 97吋OLED電視

LG今年主攻OLED evo新一代屏幕，除旗艦級G2會用到外，較貼地的C2型號亦會升級使用這技術。採用全新第五代Alpha 9 AI處理器，透過平衡機身溫度呈現出更高的顯示亮度，並支援畫面升頻及虛擬7.1.2空間音效。

LG更加入新的電視尺寸，包括為C系列推出的42吋OLED款，以及G系列的97吋4K型號Gallery Edition，分量十足。

▲ Playstation第一代VR

4. Playstation全新一代VR

Sony即將推出第二代頭戴裝置PlayStation VR2，可兼容PS5使用，支援4K HDR、110度視角、2000X2040單眼顯示解析度，並有90/120Hz平順畫面播放速率。

其內向外追蹤功能亦提升，可透過整合式攝影機追蹤玩家及控制器位置，並加入震動馬達，可感受如因低血量的脈搏急速跳動、物體高速擦過的感覺，帶來更逼真的體驗。廠方亦同步推出PS VR2 Sense控制器，以及專為PS VR2製作的原創遊戲《Horizon Call of the Mountain》。

▲ ASUS首款折疊式筆電Zenbook 17 Fold OLED

5. ASUS首款折疊式筆電 Zenbook 17 Fold OLED

華碩（ASUS）號稱Zenbook 17 Fold OLED，是全球第一款17吋折疊式筆電。外形非常搞鬼，全打開後是17.3吋4:3面板，而半開則是12.5吋3:2面板，會採用最高12代的Core i7 U系列處理器、Iris Xe顯示及最高16GB RAM等，但似乎有相當的厚度。廠方亦指新機設有6種使用模式，如平板、書籍、虛擬鍵盤等，但其實只是熒幕轉向及分割不同，亦可配合無綫鍵盤使用。

▲ 鍵盤旁設小熒幕Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

6. 鍵盤旁設小熒幕 Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

近年筆電興減磅，但Lenovo這款新電腦偏偏反其道而行。廠方過往曾兩次將額外的e-ink熒幕加設於ThinkBook Plus系列中，來到今代更直接將它移至鍵盤旁。這副熒幕採用了800X1,280的8吋LCD面板，同樣支援觸控筆輸入，適合書寫或修圖之用，但同時令機身變寬令3K IPS主熒幕達至21:10的比例。

▲ Razer破格65吋概念電競桌

7. Razer破格65吋概念電競桌

經常帶給玩家驚喜的Razer，今年於CES就推出了全球首款概念電競桌Project Sophia。這張電競桌支援13個獨立模塊，可讓用家自行加入觸控熱鍵、輔助屏幕、影像擷取卡及混音器等，並有由Chroma軟體控制的RGB燈光，搭配65吋OLED熒幕後，非常有型。廠方更表示會準備推出77吋熒幕版本，適合一眾喜歡直播的電競玩家。

▲ Acer X National Geographic環保筆電

8. Acer X National Geographic 環保筆電

Acer早前推出環保筆電Aspire Vero，機殼及鍵帽分別採用30%及50%消費後回收塑料（PCR）製造，推動永續概念，大獲好評。而廠方於CES上就推出全新國家地理版筆電，與普通版一樣，灰色紋理機殼綴以青黃色點，再以搶眼的對角綫象徵海洋及陸地，暗喻全球暖化問題。鍵盤右下角則有國家地理學會經典黃色邊框，空白鍵上更印有For Planet Earth（為了地球）的黃色字樣。

▲ 輕咬手指可愛機械貓狗

9. 輕咬手指可愛機械貓狗

相信由日本公司Yukai Engineering推出的這款公仔機械貓狗Amagami Ham Ham，絕對是今年CES中最搞笑的產品，因它主要的功用就是會輕咬用家的手指。

廠方曾經推出過Qoobo貓尾巴機器人，讓獨居及不允許養寵物的住客能感受一下做貓奴的滋味。而Amagami Ham Ham會隨機於品嘗、按摩及吸吮等12種輕咬模式中揀一種來咬用家，模擬將手指伸進嬰兒或寵物嘴裏被咬的感覺，頗治癒。

▲ L'Oreal首部手提染髮器

10. L'Oreal首部手提染髮器

經過5年時間，L,Oreal成功研發了首部家用手提染髮器Colorsonic，會自動混合準確比例的顯色劑及染色劑，就算自家染髮也不會一片狼藉。使用時，Colorsonic會「之」字形擺動，並從刷毛噴嘴中噴出染髮劑，令頭髮均勻上色及更明亮，而產品目前亦在法國巴黎當地的髮型屋使用。