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【2022壬寅虎年】荃新天地新春環保裸買新體驗　點數換領多款清潔用品及個人護理用品

精明消費 16:15 2022/01/11

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香港物質豐富，不過想下一代有更好的生活，應要關注環保議題。荃新天地與環保裸買店「四圍斟」合作，首次於商場設立裸買體驗店，期望新一年在荃新天地可以接觸更多區內人流推動「裸買」的新習慣，提升大眾的環保意識。

「裸買」是鼓勵客人自備容器購物，用多少、買多少、斟多少，在這個模式下，市民亦可以減少不必要的消費及支出，亦是理財的第一步。

在1月22日至2月13日農曆新年期間，於「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福」活動中，「四圍斟」將於荃新天地開設新春限定「環保祼買體驗店」，店內有多達40款本地環保品牌及純天然產品可供選擇，令大家在「年廿八‧洗邋遢」的好日子，做到家居窗明潔淨之餘，同時顧及源頭減廢的環保理念，支持綠色生活。

這個新年，大家可在商場接觸裸買體驗並購入一系列環保產品，包括清潔及洗滌用品及日用品，如環保尿布，大部分為香港製造，減少碳足跡之餘，也支持本地開發及製造商。

另外，推廣期間，S+ REWARDS會員更可以點數換領多款清潔用品及個人護理用品。

  • 胺基酸啤酒洗髮皂
  • 環保尿布
  • 環保乳墊

 

責任編輯：陳玉蓮

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