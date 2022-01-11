【防疫優惠】美麗華旗下酒店及商場推外賣優惠　米芝蓮國金軒外賣四人餐人均低至$222

自政府宣布禁晚市堂食後，多個商場及食肆紛紛推出外賣優惠。美麗華集團旗下酒店、餐飲、商場及網上商店Mira eShop推出一系列外賣優惠，如米芝蓮推介翠亨邨及國金軒精選多款外賣折扣及套餐，指定食肆低至7折起。

餐飲品牌Mira Dining及酒店The Mira Hong Kong推出多項外賣優惠，包括新年精選菜式及套餐。由即日起，米芝蓮推介餐廳翠亨邨主餐牌食品及午市點心外賣自取享有8折優惠；即日起至1月20日於Mira eShop預訂新春團年套餐享有8折優惠，其中樂聚天倫團年四人套餐折後人均低至336元。另外，節慶脆豬歡聚禮盒由1,588元起，包括每日新鮮製作的原隻鴻運乳豬、鮑汁花菇鵝掌真空急凍包等。

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國金軒外賣四人餐 人均低至$222

由1月12日起，網上商店Mira eShop將推出「喜迎虎年」新春網上限定優惠，翠亨邨的盆菜及賀歲年糕套裝以68折發售，折後1,288元起。Mira eShop預訂The Mira Hong Kong酒店外賣套餐亦有優惠，預訂即享減100元。米芝蓮推介食府國金軒四人共享精選外帶套餐原價988元，扣減100元後，只需888元，即人均222元。另外，自助餐殿堂Yamm亦有推出套餐廳，燒龍蝦4人餐（原價988元）及香草燒鷄4人餐（原價688元），皆可享預訂優惠。

外賣自取優惠低至7折

另外，Mira Place美麗華廣場聯同多間餐廳推出「MIRA GRAB & GO」外賣自取優惠，當中包括日本餐廳宏Hiroshi晚市外賣自取7折、潮州菜滿樂潮州主餐牌外賣自取85折、米芝蓮星級食府新同樂外賣即送100元優惠券、HABITŪ table下午6點後外賣自取食品85折等。

責任編輯：曹佩鈞

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