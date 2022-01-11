自主研發海王星引擎 350萬瑪莎拉蒂兩座超跑MC20

▲ Maserati兩座超跑MC20，搭載廠方自主研發海王星引擎。

廠方強調，瑪莎拉蒂（Maserati）這次推出MC20，乃是傳承了當年MC12超級跑車的賽車精神。MC，其實是Maserati Corse的縮寫；20，則是在2020年發表的意思。如今，這部新世代兩座位超跑，已正式抵達香港開售。

▲ 瑪莎拉蒂的兩座超跑MC20，終於抵港並正式開售。

▲ 瑪莎拉蒂的兩座超跑MC20，終於抵港並正式開售。

說起來，瑪莎拉蒂車廠已經多年沒推出過超級跑車，所以MC20出現時，也成為了全球車壇熱話。新車的其中一個重點，是應用了全碳纖維製造的車架，並在意大利賽車工程公司達拉拉（Dallara）的協助下研發，重量低而硬度高，整個車架只重100公斤。

▲ 由於車身實在低矮，身材高大的人坐進MC20的車廂，或許會嫌頭部空間稍為不足。

至於前、後副車架，以及前、後雙搖臂懸掛和傳動系統部件則起用鋁合金，令車輛淨重被控制在1,500公斤以下。這個車架亦已預計能同時給予日後的MC20開篷版和電動版使用，可塑性極高。

賽車專家攜手開發

MC20的動力，來自名為「Nettuno海王星」的3.0公升V6雙渦輪增壓引擎，每個汽缸內均設有一個預燃燒室（Pre-chamber），其核心設計是在汽缸的主燃燒室頂部，另外加設一個容積約1.5cc的燃燒室。

▲ 現在還會投放資源去研發嶄新引擎科技的車廠已愈來愈少，令車迷對這副Nettuno引擎更加愛不釋手。

▲ MC20的錶板設計沒有傳統瑪莎拉蒂汽車那種優雅，卻增添了現代汽車的科技和簡約。

同時，每個汽缸均設有兩個燃油噴嘴和兩個火嘴，將各種技術結合起來，成功令汽油的燃燒效率更徹底地發揮出來。所以MC20的最大馬力高達630cv，但平均耗油量卻低至11.6公里/升。類似技術，近年亦有用於F1引擎上，不過在量產型超級跑車上出現卻是新鮮事。

▲ 車身每平方吋的綫條設計，均集合了美學和空氣動力學概念在內。

▲ 車門後的大型散熱孔，令引擎在長時間高轉運作的環境下，仍然不會出現過熱情況。

與911 GT3 RS硬碰

廠方在官方介紹中提到，MC20的開發工作，一直由廠內的創新實驗室、引擎實驗室和造型中心共同參與，待車身基本綫條出現後，再交到達拉拉賽車隊的風洞內，作超過2,000小時測試，並進行了超過1,000次的流體力學模擬實驗，即使沒有車尾定風翼和誇張的擾流部件，車身仍能產生極高下壓力。

▲ 車身上的MC20字章，令人一看便知這是瑪莎拉蒂車廠的最新力作。

事實上，為MC20作測試的，乃是當年駕駛MC12賽車，並得到GT錦標賽總冠軍的意大利車手Andrea Bertolini，從複雜的懸掛和引擎設定，到簡單如軚環直徑和握手位置粗幼，全有他的意見在內。因此，無論駕駛者選擇WET、GT、SPORT和CORSA這4個駕駛模式中的哪一個，行駛表現也極其出色。隨着MC20正式在香港發售，相信會對售價相若的保時捷911 GT3 RS，帶來直接衝擊。

▲ 引擎紅綫在8,000rpm才出現，令駕駛者可盡情享受以引擎高轉飛馳的樂趣。

▲ MC20的出現，令不少人回想起昔日的MC12（前）超跑，因此代理也將兩個型號放在一起展示。

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規格表

售價：$3,498,000起

車型：雙門兩座位超級跑車

引擎：3.0公升V6汽缸配雙渦輪增壓器

汽缸直徑 X 衝程：88.0 X 82.0mm

壓縮比：11.0：1

最大馬力：630cv / 7,500rpm

峰值扭力：74.44kgm / 3,000-5,000rpm

傳動方式：中置引擎，後輪驅動，8前速雙離合器自排

懸掛：前／後～雙願骨

車身：4,669 X 1,965 X 1,221mm

輪軸距：2,700mm

輪跨距：前～1,681mm／後～1,649mm

輛淨重：約1,500kg

輪胎：前～245/35R20／後～305/30R20

平均耗油量：11.6L/100km

0-100km/h加速：2.9秒

極速：325km/h以上

查詢：Blackbird Tridente（3504 3550）