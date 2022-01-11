ZA嘉年華有咩咁特別？　如何將一眾銀行比下去？

大家元旦日做咗啲咩呢？華田早前路經中環，就去了ZA嘉年華湊了一下熱鬧（誰不知逛完馬上就因為疫情被暫封了……），逛完一個小時，感覺就是：

哇，這個嘉年華真的不得了，品牌力之高，一下子要把全香港所有銀行都比下去了！

我想這個嘉年華突顯了ZA對於如何從一眾銀行中脫穎而出、打造自己品牌策略有一套很大膽也很成功的想法。

這個「打造自己品牌」的策略是甚麼呢？ZA嘉年華如何體現這套策略呢？其他銀行又有甚麼能從中偷師呢？

一起和我逛一下這個嘉年華吧！（註：ZA嘉年華原定開放至1月23日，由於政府收緊防疫措施，ZA嘉年華暫停開放至1月20日，最新安排請留意ZA Bank公布）

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Alfie & Zappy — ZABank給所有香港人的答案

管理學101告訴我們，當行業內競爭者所提供的產品愈相似，即「產品同質化」愈嚴重，價格戰便愈可能出現，整體利潤就會被壓縮。如果企業想維持價格溢價，便要打造品牌製造競爭優勢，當中貼切的例子便有護膚品、洗頭水、除濕器等等，當然銀行亦不例外。

但打造品牌是很困難的，特別是銀行。傳統銀行的品牌基礎是信用，風雨不改，陪你走過人生每段路，那初出茅廬的你怎麼和百年老店競爭呢？

ZA的答案是用Alfie和Zappy兩大吉祥品打造親和力，承托整個「打造有溫度的金融」的價值主張。

從何見得呢？一行入門口就Feel到啦！

【港虛銀鬥快上客10萬大賽 冠軍到底有幾霸氣？：按此】

這根本不是銀行嘉年華，而是主題樂園吧！

說這個嘉年華是一場銀行宣傳秀，不如說這是一個主題樂園更為貼切吧！

例如一進門口，就有這兩隻東西在歡迎大家……

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看這個場裏的所有攤位遊戲、Photo booth、小賣店，都沒甚麼ZA Bank的影子，幾乎都是這一黃一綠的東西和大家玩。這裏就像Hello Kitty Land，把Alfie和Zappy比喻為Hello Kitty、ZA比喻為Sanrio我想一點都不過分喇。

主題樂園當然要有主題遊戲，我最深印象是Zappy擲大板牙的遊戲（請click下圖），玩家要把Zappy 8隻牙中「指定」的7隻用豆袋砸下來，那要剩下哪一隻呢？上面左起第二隻咯！

為甚麼？大家沒留意Zappy上顎是有一隻牙的嗎？

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難怪田太都說這個遊戲真的很厲害，從此她就記得Zappy是有一隻牙、還要是左上第二隻了。

還記得當年入職MT的時候，第一堂課Trainer就給了我們所有MT一張白紙，叫我們白手畫一下公司的品牌Logo，沒有人畫得出來（那很明顯我不是滙豐MT了），然後Trainer就很仔細地教我們畫了一次，還叮囑大家，其他人不會畫就算了，MT不能不會吧！

連Zappy哪裡有牙齒都知道，我想「品牌力」就是如此吧！

主題樂園又怎麼可以沒有紀念品呢？

我記得上年ZA贊助了十幾份紀念品（再次感謝！）給我送給華田銀行的Patron，紀念品之精美，令到我當時笑說：「呢檔嘢不如改行賣利市封啦，至少唔使蝕先嘛！」

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誰知道他們真的把紀念品賣起來了，有利市封、公仔、布袋、口罩、背包、攬枕等等，其中公仔還要賣斷市了！

試問香港有哪一家銀行的紀念品不單單不用硬塞給客戶，還可以賣錢的呢？我想只有這家了吧。

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ZA嘉年華裏很多細節都很值得一讚

有留意華田銀行的網友，都知道我一直都說ZA的UX做得做出色，產品給人一種「有溫度」的感覺。

其實在這個嘉年華裏面也看到的，給張照片大家看看：

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留意到嗎？是給小孩子墊腳的小方塊。這種小方塊不單遊戲攤位有，基本上小朋友可能去的地方都有，由於元旦日是首天公眾開放，所以不可能是收到投訴後才準備的，這就叫有溫度的UX了。

嘉年華內也很多做得很貼心的細節，遊戲的標示就印在「印仔卡」上，有最勁抽、套圈圈、打拳、大板牙，還有需要Like甚麼FB page、Follow甚麼IG Page才能儲印仔都印得一清二楚。

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Power draw的禮物卡也不是隨便一張白紙，而都是印有Alfie和Zappy圖像的小卡，所以我說這裏根本就是主題樂園嘛！

瘋狂的主意，向香港銀行同業再一次猛烈的挑釁

作為一個Bank worker，雖然我不會說「哇，比迪士尼更好玩，你一定要來」這麼誇張，但我是自慚形穢的，銀行原來可以做得這麼有溫度、這麼可愛、這麼做壞規矩，我覺得這已經值得成為Case study給全世界同業參考一下啦。

細心想，ZA現時最大的護城河在哪裡呢？

FinTech這東西哦，只要你沒有把它Patent起來，給抄襲都是時間的問題，能抄的就不是護城河了，再加上，有甚麼FinTech真的可以專利起來的呢？

當所有老銀行正以「歷史」作為護城河（aka食老本啦吓！），ZA給出的答案是「品牌力」、是「有溫度的體驗」、是「與客戶的連結」，只要看一下家裏放的公仔就會想起這家銀行了，你會放某家銀行（路過分行嚇了我好幾次）的太空人在家嗎？

大家想一下，如果現在其他銀行要搞這樣一個嘉年華，先不要談有沒有人來，是到底可以拿甚麼出來呢？滙豐或者還可以惡搞一下Stephen和Stitt，其他的，除了太空人，我真的不知道了。

我覺得這個嘉年華本身從一開始就很瘋狂，最少我根本沒膽量跟老闆說我們搞銀行的不如也搞一下這樣的活動。

而我覺得這個嘉年華本身已經是一個成功了，也是向香港銀行同業再一次猛烈的挑釁：我們就是做壞規矩，更有能力透過「品牌力」、「有溫度的體驗」、「與客戶的連結」做好銀行。你呢？

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (155) — 逛畢「ZA 嘉年華」，一下子全香港所有銀行都比下去了】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。