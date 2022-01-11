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【收息股】內險板塊觸底復甦？　分析7隻內險股股息率　最高逾7%

16:40 2022/01/11

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內險股去年受到新業務價值下跌、代理人減少等因素影響，導致股價表現低殘，但此板塊的股價在上周略有回升，相信是踏入今年股市資金出現輪動，以及板塊估值低重新吸引資金注視所致。

有市場分析指內險板塊短期仍面臨挑戰，目前仍未見有新催化劑出現，要大升仍言之尚早。不過，在內險股之中不乏高息之選，雖然股價或未會大升，但買來收息可能亦是不錯的選擇。以下將會為大家比較一下7隻內險股的股息。

■7隻內險股股息率比較■
（按股息率由低至高排序）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2隻內險股股息逾7厘

在8隻內險股之中，新華保險 （01336） 及中國太保 （02601） 均有逾7%股息率，是眾多內險股之中最高。在前景方面，外界樂見新華保險的產品有創新突破，率先推出農村重疾險產品及老人意外受傷保險等，但公司的經紀流失問題嚴重。

至於中國太保的發展，短期亦都受到內地推動壽險改革影響，並同樣有經紀數量持續下跌的問題，而公司管理層則料未來業務及產品戰略不會有大變更。

雖然中國財險 （02328） 的股息率較上述兩隻股票略低，僅得6.44%，但卻獲得大行看好，認為其收入增長多元化，以及收益具防守性。

總括而言，目前內險股似乎仍存有風險，因此在投資前必須要做好分析，以作出合適的投資決定。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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