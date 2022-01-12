【消費優惠】Outback外賣自取低至7折　太興盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Outback：外賣自取低至7折

因應政府加強防疫措施，晚上6時後禁堂食，Outback推出外賣自取優惠。由1月7至20日，凡於下午6時後外賣自取主餐牌及外賣餐牌，非會員可享9折；VIP會員可享8折；尊尚會員可享7折優惠。

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惟優惠不適用於黑糖麥包單買、Foodpanda或Openrice訂單。此外，優惠不可與任何其他折扣﹑優惠券﹑特選餐單（包括兒童餐、二至四人套餐、HSBC優惠套餐及美食到會套餐） 或其他推廣優惠同時使用。而外賣自取不設加一服務費。

至於會員於優惠期內可使用個人會籍中之電子優惠券，各電子優惠券均受條款及細則約束，而會員折扣之有效性受會員卡到期日所約束。

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2. 太興：盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券

由即日起至1月23日，太興推出盆菜早鳥優惠，鮑魚豐盛盆菜6人用低至788元，客人需提早3日預訂。另外，凡惠顧盆菜，即送168元美食優惠券。

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鮑魚豐盛盆菜（6位用） 20款珍品包括： 原隻蠔皇鮑魚（6隻）、蠔豉（6隻） 、燒鵝、大蝦（8隻） 、桶子油雞、紅炆花菇、魚肚

價錢：正價838元/盆，優先價788元/盆

訂購方法：分店或網上訂購，自取外賣 極品鮑參花膠至尊盆菜（8-10位用） 21款珍品包括： 原隻蠔皇鮑魚（8隻）、紅炆花膠、瑤柱蠔豉福袋（8個）、5星級燒肉、蠔皇海參、燒鵝、大蝦（10隻）、紅炆花菇

價錢：正價2130元/盆，優先價2030元/盆

訂購方法：電話訂購（2558 6808），免費送貨 （東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外） 極品鮑魚開心大盆菜（12位用） 19款珍品包括： 原隻蠔皇鮑魚（12隻）、瑤柱蠔豉福袋*（12個）、大蝦（12隻）、5星級燒肉、燒鵝、桶子油雞、紅炆花菇

價錢：正價2030元/盆，優先價1930元/盆

訂購方法：電話訂購（2558 6808），免費送貨 （東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外）

網上預訂

3. LIFETASTIC觀塘店：預訂原個蛋糕7折

為慶祝LIFETASTIC觀塘店開幕，由1月7日至1月13日，親臨apm店預訂任何原個蛋糕即享7折優惠，更可以預訂2天後至60天內領取的蛋糕。

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優惠只適用於門市自取，不適用於派對件裝蛋糕、非蛋糕產品及季節性及優惠蛋糕。

LIFETASTIC apm店

地址：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期1樓L1-5舖

營業時間：上午11時至晚上10時

電話：3568 1352

撰文：hket小編

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