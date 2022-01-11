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【消費優惠】壽司郎新春外賣盛合$135　Italian Tomato晚市外賣件裝蛋糕買4送1

精明消費 07:00 2022/01/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 壽司郎：新春外賣盛合$135

壽司郎推出期間限定「新春初売り」新春外賣盛合，11件壽司售135元，即日起全綫分店開始販售。客人可透過電話下單，或親身到門市下單。

外賣自取商品數量有限，售完即止，款式有可能因進貨情況而有所更改。外賣不能夠參與印花卡活動。詳情請向店員查詢。

    點擊圖片放大

分店地址外賣餐單

2. Italian Tomato：晚市外賣件裝蛋糕買4送1

由即日起，每日晚上6時後到Italian Tomato旗下餐廳，外賣件裝蛋糕即享買4送1優惠！適用餐廳包括：Italian Tomato Café 、Café & Grill Italian Tomato及夢見屋。

以價格最低者為贈送品，並以單一發票計算。優惠需受條款約束。

    點擊圖片放大

分店詳情 

3. 明星海鮮酒家：小菜外賣自取195元任選3款

即日起，明星海鮮酒家推出外賣自取優惠，小菜195元任選3款、燒味蜜汁叉燒由148元/斤減至128元/斤、海南文昌雞優惠價128元/隻。外賣可免收加一及外賣盒費用。

門市地址及電話

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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