【消費優惠】無肉食純素賀年糕點 即日至1月16日訂購低至$108 精明消費 09:00 2022/01/12 分享： 素食自助餐廳無肉食由即日至1月28日期間，推出3款素食賀年糕點。當中，純素蘿蔔糕採用了「香港蘿蔔」的本地有機蘿蔔製造。顧客在1月16日或之前前訂購，更可享有照價減20元的早鳥優惠。 黃金桂花馬蹄糕：原價128元，折後價108元 純素養生補血紅豆糕：原價128元，折後價108元 香港本地純素蘿蔔糕：原價138元，折後價118元 顧客可於於網上預訂糕點，1月28日前全綫截單，並只限分店自取，領取日期為1月18日至2月1日。 ▼點擊圖片放大 官方網上商店連結 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】玩具反斗城拼砌玩具低至7折 LEGO精選新品8折 今日 【消費優惠】玩具反斗城拼砌玩具低至7折 LEGO精選新品8折 【防疫優惠】美麗華旗下酒店及商場推外賣優惠 米芝蓮國金軒外賣四人餐人均低至$222 2022/01/11 【防疫優惠】美麗華旗下酒店及商場推外賣優惠 米芝蓮國金軒外賣四人餐人均低至$222 【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市優惠（更新至1月11日） 2022/01/11 【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市優惠（更新至1月11日） 【好去處】漁農美食嘉年華轉為綫上舉行 撐本地新鮮漁農產品 2022/01/11 【好去處】漁農美食嘉年華轉為綫上舉行 撐本地新鮮漁農產品 【消費優惠】卓悅網店「年貨好物節」 指定貨品加$1多1件 2022/01/11 【消費優惠】卓悅網店「年貨好物節」 指定貨品加$1多1件 農曆新年 付款優惠 飲食優惠 著數優惠 蘿蔔糕 素食 香港