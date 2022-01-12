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【消費優惠】無肉食純素賀年糕點　即日至1月16日訂購低至$108

精明消費 09:00 2022/01/12

分享：

素食自助餐廳無肉食由即日至1月28日期間，推出3款素食賀年糕點。當中，純素蘿蔔糕採用了「香港蘿蔔」的本地有機蘿蔔製造。顧客在1月16日或之前前訂購，更可享有照價減20元的早鳥優惠。

  • 黃金桂花馬蹄糕：原價128元，折後價108元
  • 純素養生補血紅豆糕：原價128元，折後價108元
  • 香港本地純素蘿蔔糕：原價138元，折後價118元

顧客可於於網上預訂糕點，1月28日前全綫截單，並只限分店自取，領取日期為1月18日至2月1日。

    點擊圖片放大

官方網上商店連結

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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