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【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元

基金新聞 18:40 2022/01/10

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踏入新一年，是時候重整投資步伐。市場預期今年3月美國聯儲局將會加息，料環球市況將會波動。面對市況的不確定性，尋求穩定收息的投資者，除了可考慮銀行定存外，亦可投資在每月派息的基金，當中最高派息達10厘，而去年回報更有達10%。

【ESG基金財息兼收 派息高達6厘 2021年回報升近3成：按此

根據FSM平台列出的10大最高派息基金（債券基金除外），當中全部均為每月派息基金，其年度化股息率由5.989%至10.159%，以安聯寰通收益及增長基金派息最高，達10.159%。根據安聯資料，該基金為均衡基金，截至2021年11月30日，其投資組合分別以34.11%股票、33.05%可換股債及32.83%企業債券組成。截至2021年11月30日，該基金首5大持股以美國科技股為主，依次為微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）、Alphabet Inc.（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）以及亞馬遜（美：AMZN）。

至於第二高派息的為大成中國靈活配置基金，同樣為均衡基金，其年度化股息率為9.530%。根據晨星資料，截至2021年11月30日，該基金投資組合分別以69.78%股票以及29.82%債券組成，主要投資在中國市場。截至2021年11月30日，該基金首5大持股依次為，貴州茅台（滬：600519）、招商銀行（03968、滬：600036）、建設銀行（00939、滬：601939）、益豐藥房（滬：603939），以及東方財富信息（深：300059）。

【滙豐強積金去年表現大檢閱 回報最好近30% 到底係邊隻？：按此

投資10萬元　年收9,714元息

假設投資10萬元，以最高年息率10.159厘的安聯寰通收益及增長基金計算，每月可獲分派809元利息，一年則可獲派9,714元。若退休人士有更多閒置資金，想製造多一點現金流，想進取一點，假設投資100萬元，每月則可收取8,095元利息。

至於基金價格表現，列表中的10大最高派息基金（債券基金除外），大多在2021年錄得不錯的回報，普遍有達10%回報，第二高派息的大成中國靈活配置基金表現較遜色，2021年只有約5.51%回報。此外，易方達（香港）中國股票股息基金雖有6.936的年度化股息率，但去年基金價格跌20.84%，投資者在選擇派息基金時，除了留意派息是否穩定外，亦要留意基金價格的表現。

■10大最高派息基金（債券基金除外）■
（包括同一基金的不同資產類別）

    點擊圖片放大
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投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

 

責任​​​編輯：李瑩

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