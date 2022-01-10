【2022年展望】中國股市續受不利因素影響　亞股銀行保險房地產估值低

施羅德投資對今年的亞洲（日本除外）股票前景作出預測，指中國股票面臨多項不利因素，預料由該等因素造成的漣漪效應將延續至2022年。

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恒大債務問題的影響仍不容忽視

地產發展商恒大的債務問題是2021年其中一項主要阻力來源。雖然其潛在的違約風險不似會觸發系統性金融崩潰，但亦不應無視。地產行業的流動性狀況收緊已減慢了建築項目開工及土地購買的步伐。

鑑於房地產活動與消費開支息息相關，隨着地產行業增長放緩，中國經濟或會受到顯著影響。與此同時，從零售銷售放緩等跡象可見，經濟正展露疲態。在新冠疫情持續爆發及能源價格飆升的情況下，認為2022年中國經濟將面臨多重阻礙。

中國互聯網股不明朗因素未消

至於中國股票，施羅德投資仍然對備受關注的互聯網行業維持審慎取態。首先，旨在應對不公平競爭、濫用消費者資料等的互聯網行業管理新規例存在不確定性。這些規例將如何實行仍屬未知之數，而相關不確定性很可能會限制了股價上升的空間。

其次，互聯網公司的關鍵業務增長部分即將面臨更加激烈的競爭，當中包括電子商務、雲、內容等。第三，內容監管方面，預料在可見未來仍將維持嚴格的規定。這或會對平台使用量及廣告收入構成影響。

綜合上述因素，加上中國經濟增長放緩，以及工人工資及保險等成本不斷上漲，中國互聯網行業的盈利能力或將面臨艱難處境。

審慎選股是關鍵

雖然2021年整體市場估值下降，但大多數調整都是在中國市場發生，而且理由充分。其他市場只出現過窄幅、甚或沒有調整，而印度及東盟便是其中的例子。

若按整體估值指標計算，亞洲股市當中屬便宜的為銀行、保險或房地產等行業。該等行業通常受惠於通脹及利率上升，因此，如通脹並非暫時性質，則該等行業的回報有望在中期內改善。然而，由於金融科技及電子商務等行業面臨持續的結構性挑戰，因此限制其的樂觀情緒。

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責任編輯：鄭樂怡

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