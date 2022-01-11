【美股分析】福特3大亮點挑戰Tesla

提到美國電動車股，第一時間會想到市值過萬億美元的Tesla（美：TSLA），但去年升幅稱冠的汽車股卻是百年老店福特汽車（美：F）。福特去年能勁升超過一倍並非無因，亦非炒錯股，其在電動車市場的潛力正醞釀爆發，今年冧莊可期。

關關難過關關過

福持汽車由機械學徒出身的Henry Ford於1903年創立。早年憑藉Model T取得美國汽車市場半壁江山。在金融海嘯一役，通用汽車（美：GM）及佳士拿先後申請破產保護，美國汽車之城底特律亦因負債累累踏上相同路途。作為美國三大車廠之一，福特是當年唯一毋須美國政府打救的公司。

其發展方向獲投資市場肯定，2021年以136%升幅冠絕美國汽車股，同期Tesla、Volkswagen及通用汽車升幅分別49.8%、41.2%及40.8%；新勢力電動車股蔚來（美：NIO）及Nikola（美：NKLA）去年則分別錄得跌幅35%及35.3%。若以James Farley上任以來計，福特股價累積升幅更逾2倍。

電動車銷量僅次Tesla

福特剛公布去年12月份汽車銷售數據，總銷量達17.4萬輛，按年減少17.1%。雖然整體銷量回落，但其實數據亮點處處。

首個亮點是，若按汽車類別劃分，上月客貨車佔9.2萬輛，下跌15.5%；運動型多用途車（SUV）亦減少11.1%至7.7萬輛；全電動車銷量則創出全年紀錄新高，大賣1.2萬輛，急升121.1%。福特表示，去年其全電動車銷量僅次於Tesla，其中SUV型號Mustang Mach-E去年賣出2.7萬輛，屬全國第二暢銷全電動SUV型號，僅次於Tesla旗下Model Y。

稱霸皮卡及貨車市場

第二個亮點是皮卡及貨車。根據最新數據，福特F系列於12月份售出6.2萬輛，按月上升3.4%。綜合全年F系列售出72.6萬輛，連續第45年成為美國最暢銷皮卡型號，拋離第二位超過15萬輛。福特亦連續第43年稱霸美國商用貨車市場，去年共售出16.3萬輛貨車，當中Transit型號佔近10萬輛。

Tesla在電動車市場地位超然，去年賣出超過93萬輛電動車。不過，福特若然要過頭亦非不可能，手執全美皮卡及商用貨車銷量之冠，在眾多汽車製造商當中，應該是最具潛力挑戰一哥地位。

上季汽車銷量全美稱冠

第三個亮點是率先走出供應鏈瓶頸陰霾。疫情之下，全球汽車晶片短缺，各大車廠受到不同程度影響，福特不例外，綜合2021年全年汽車銷量按年減少6.8%，至190.6萬輛；縱使如此，仍位列美國市場三甲，銷量僅次於通用及豐田。

然而，若單看去年第四季，福特共售出50.8萬輛汽車，在美國市場銷量稱冠，按季更大增26.8%；相對於整體市場銷量下跌約3%，顯著跑贏同業。

估值偏低未盡反映

福特市值不足千億美元，相對於Tesla十分一也不到。論整體銷量，福特多出Tesla一倍有多。論到估值，Tesla市盈率逾170倍，福特十分一也不到，市盈率僅12倍，仍停留在傳統汽車股的水平。

百年老店不是要創造神話而是轉型，暫看不到美國市場對其品牌離棄，現時估值屬於非常吸引。隨着電動車銷售佔比逐步提升，要超越龍頭並不是夢，起碼估值有上調空間。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文 ：福特股價倍升有因 三大亮點挑戰Tesla（收費文章）】

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