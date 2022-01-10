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【疫苗保險】宏利延長疫苗副作用免費保障至6月30日　客戶毋須登記即可享

保險 14:35 2022/01/10

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本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，近日不少市民接種疫苗。宏利今天宣布，延續自2021年1月起推出的「接種疫苗副作用免費保障」措施至2022年6月30日，提供住院前門診現金保障、住院現金保障及恩恤身故保障。

宏利指，超過100萬位現有及全新的宏利香港和澳門客戶，包括個人保單的持有人及受保人，以及團體醫療住院保單的受保成員（包括受保配偶及子女），如在香港或澳門接種認可的疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，將可自動獲得宏利提供的接種疫苗副作用免費保障，毋須任何事先登記手續。該保障包括以下：

1. 門診現金保障

宏利指，如受保人在接種疫苗後出現不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並於隨後的14日內住院且獲住院現金保障，將可獲得300港元的住院前門診現金保障，最多1次。

2. 住院現金保障

另外，如受保人在接種疫苗後出現不良反應，並於14日內於香港或澳門住院，將獲得每日800港元的住院現金保障，長達14日，並只限1次住院。

3. 恩恤身故保障

如受保人在接種疫苗出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬港元的恩恤身故保障。宏利指，自新冠肺炎疫情爆發以來，至今處理並批出接近800宗與2019冠狀病毒病相關的索償申請。

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