【加密貨幣】比特幣支配率下跌　投資者風險胃納增兼轉向多元化

上周聯儲局於1月5日公布上月議息會議記錄，官員預期可能提前加息，比特幣下跌回落及再探低位。因經濟走強和通脹上升的情況下，利率最早可能在今年3月開始上漲。比特幣價格低見40,672美元。

整體加密貨幣市值已跌至2兆美元，儘管一些市場參與者爭辯比特幣和其他加密貨幣應被視為另類資產，但目前市場將它們視為投機性、高增長的投資工具，容易受到相同金融條件的影響。上周另類幣亦相繼回落，例如 Solana（-19.5%）、Terra（-21.8%）、狗狗幣（-12.4%）、Polygon（-15.8%）。比特幣一周下跌11.2%，比特幣周一報41,943美元；以太坊在過去一周內的表現差於比特幣，下跌 17.4%周一報3,157美元。

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而踏入2022年的第一個星期，衡量BTC市值相對於總加密貨幣市值的比特幣支配率（Bitcoin Dominance）跌至40%以下，是該比率是自2018年4月以來的最低水平。通常在市場恐慌期間，投資者會首先出售被認為有風險的另類幣。剩下的選擇是相對安全的比特幣，因而使比特幣支配率再上升。另類幣最近表現優於比特幣，看出投資者持續轉向多元化並增加風險偏好。

數字人民幣試點版本已推出

數字人民幣的數字錢包應用程式的試點版本已於1月4日在安卓（Android）應用商店和蘋果公司的App Store上架。數字人民幣（試點版）App的開發者為中國人民銀行數字貨幣研究所。雖然此次手機用戶均可以從應用商店下載數字人民幣（試點版）App，由於該應用程式仍處於試驗性研究和開發階段，數字錢包開立仍然僅面向試點區域的用戶。據悉，目前數字人民幣試點區域包括深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連及冬奧會場景（北京、張家口）。

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ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報11131點，一周下跌14.9%；ix比特幣指數報10097點，一周下跌11.4%；ix以太幣指數報27084點，一周下跌17.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 11131 -14.9%（-1953） ix比特幣指數 10097 -11.4%（-1303） ix以太幣指數 27084 -17.5%（-5736） *截至2022年1月10日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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