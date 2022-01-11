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抗疫期間原來可以咁樣增值自己！

個人增值 12:10 2022/01/11

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抗疫期間有甚麼可以做呢？每日煲劇也太無聊了，不如從今天開始投資自己的知識層面。你可以透過閱讀方式，讓自己腦袋加入更多新資訊，擁有更多知識。現今科技的年代，投資自己也不一定要需要付出金錢又或者只是需要付出很少的金錢，你已經可以擁有更多的知識。

在科技發達的年代，要吸收知識其實不困難，當中包括不付費的有聽Podcast、看教育影片及看別人寫的文章等。你可以選擇一些有知識的Podcast及影片收看，每天看30分鐘，日積月累下，你能在每天都吸收一點新的知識，也讓你的腦袋有新的想法及新的知識加入，增值自己。不過值得注意的是，這些都是很散亂的知識吸收，缺乏系統性，但好處是能夠在無意中增加知識。

另一方面亦可以選擇要付費，當中包括買書、聽演講、買課程等。現在網上資源發達，購買一個課程或是聽演講其實都非常便宜，而且不受場地及時間限制，你可以用優惠價錢購買所需要的課程，在抗疫的時間學習到專業的知識，增值自己。如此低成本的花費是非常值得，畢竟這類型的課程都是由專業人員系統性整理，讓接收者能夠更理解。

其實要增值自己可以有很多種方式，只要堅持每天都學習一點，時間久了，你的知識層面會愈來愈廣，也在不知不覺間增值自己。

 

責任編輯：陳玉蓮

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