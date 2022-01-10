【理財二三事】唔想理財路上後悔？　就要趁後生避免呢2件事

人生中總有很多後悔的事，有人在病床上會後悔沒有珍惜自己的健康，亦有人後悔家人在世時沒有花時間好好陪伴。對於金錢，有人會後悔沒有在年輕時多賺錢，而最多人後悔的是沒有好好理財。唔想成為佢哋嘅其中一個，就要避開以下2件令人後悔的理財事。

1. 太遲開始儲錢

年輕時第一次接觸金錢，會發現金錢原來可以買到很多心頭好，往往會大失所控，結果不少人會因此而將儲蓄的觀念忘得一乾二淨，一出糧將人工花光，每個月做月光族，數年後才發現儲蓄及投資的重要性，但自己卻沒有本金去投資，錯過不少機會。你又有沒有後悔自己太遲開始儲蓄呢？



2. 先使未來錢

很多人一畢業找到一份理想的工作，有不錯的薪金，加上外面的世界金光閃閃。第一次能靠自己的能力賺錢，難免瘋狂購物，例如買手袋、衣服、去旅行等。在信用卡盛行的年代，甚麼也可以預支，年輕人控制力往往亦較低，結果入不敷支，花多了，每個月就被一堆帳單追趕，往後的日子要還款，使大咗，讓今天的自己要為過去的自己還款，結果理財的事只能一再延後。

若不想自己的人生被金錢限制，想成為一個有財務自由的人。當然要及早開始儲蓄，為未來作好準備，亦不要在沒有太大能力的時間，花費超於個人的賺錢能力。記住這2件容易令人後悔的理財事，及早開始儲蓄，節制個人的支出，早日做個理財達人。

責任編輯：陳玉蓮

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