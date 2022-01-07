「智能眼鏡」勢成今年大熱潮物　蘋果（AAPL.US）領跑無懸念

新一年的第一篇專欄，在此謹祝各位新年進步、身體健康、疫情快過去。

正當上兩星期大家仍然沉醉於一片慶祝聖誕及新年的氣氛之際，第五波的疫情已悄然來襲。疫情來襲代表大家又要專注在網上生活、工作和學習。那一家公司最得益呢？

股票市場已給予大家答案。在美國目前疫情爆升之際，蘋果公司（AAPL.US）的股價也同步向上，在本周初曾突破每股180美元水平，成為歷史上首家錄得3萬億美元市值的上市公司。而蘋果於2019年底突破2萬億美元市值，即公司用了兩年時間再次突破自己。現在單計蘋果的身價，已超越了英國的國內生產總值。

大家可能會問，蘋果只是一家智能手機生產商，在iPhone近日欠缺突破發展之際，市場又看到什麼我們看不到的東西，讓蘋果的股價在過去一年急升近四成？

這便是近期大熱的「元宇宙」（Metaverse）概念。按照目前說法，元宇宙其實就是讓人們能夠穿梭於現實與虛擬世界中。因為我們目前很多時還是透過屏幕進入虛擬世界，尚未能完全沉浸在虛擬世界中。現時的virtual reality 或augmented reality 都是元宇宙的初期體驗。

薑餅人相信， 蘋果目前單靠iPhone保至尊的策略，不能支撐其3萬億美元的市值，投資者看中的是其十多億用戶所帶來的元宇宙商機。

不少分析員都預期，蘋果未來十年的最重要產品，將會是一副智能眼鏡。雖然蘋果不會對新品透露半點風聲，但從傳媒報道上已可知一二。當中包括最近從臉書母公司Meta挖角其AR產品的公關專員，似乎便是要為新產品的推出做好準備工作。

據專門爆料的蘋果產品分析師郭明錤的預測，這副眼鏡是完全獨立的產品，內置2顆獨立處理器：較高階的具備與Mac版M1處理器相近的中央運算能力，另一顆則專責感測器的相關運算。

AR眼鏡則至少設有6至8個光學模組，為用戶提供具連續影像的透視性AR效果，需要處理的數據量當然比iPhone超出很多。另外，他亦估計眼鏡可提供4k解像度，支援Wi-Fi 6E技術，滿足4K影片串流及各類VR應用，並估計在10年後取代iPhone成為公司的旗艦產品。

AR眼鏡勢必成為元宇宙的入口產品，手機似乎將逐步淡出人們的數碼生活。試想想，當你戴上了一副蘋果眼鏡，用SIRI來點播歌曲和打開網頁，一眾鏡仔就在你眼前勁歌熱舞，你甚至可以與他們一起在台上跳舞。

在觀看體育賽事時，更可以在運動員旁邊指指點點，完全是與收看的內容融為一體。若這副眼鏡不太貴，更可讓學校大手購入用作教學用途，讓同學們跳出班房，擴濶眼界。

當然，蘋果這款產品目前還是保密階段。但微軟、SONY以及Google都已經磨刀霍霍，準備推出相關產品。當中Sony據報要結合PlayStation 遊戲主機，相信以打機為主。

另一較觸目的產相信是微軟，剛公佈與高通合作研發驍龍AR晶片，並用於微軟的智能眼鏡產品，雙方也將製作元宇宙所需的軟體，讓人們使用數位身份在元宇宙中工作和娛樂休閒。

大家準備好迎接新的智能眼鏡世代了沒有？