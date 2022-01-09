▲ 【NFT】The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心 1月13日推新一輪「賣地」

元宇宙概念愈炒愈熱，虛擬地產市場亦漸變熾熱。區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox宣布，周四（13日）將會推出新一輪「土地」銷售，並建立大型文化中心，買家有機會購入新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛附近的土地。

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夥鄭志剛等 建大型文化中心

早前鄭志剛宣布，投資The Sandbox並買下其中一塊虛擬土地，引起熱話。The Sandbox將會與鄭志剛，以及來自電影、音樂、金融、地產行業等新的合作夥伴，如羅兵咸永道、藝人和音樂製作人Dough-Boy@BlueArk、插畫家芝麻羔，亦有來自演藝界的馮德倫和舒淇，共同創建一個大型文化中心Mega City，以香港、文化、藝術及金融為重點；Mega City約佔Sandbox整體的0.6%。

同時，The Sandbox亦宣布將會於1月13日，推出新一輪LAND銷售，供玩家購買位於新合作夥伴附近的LAND。今次LAND銷售，推出95款Premium Land、7個Estate及61塊Land。用戶可在The Sandbox虛擬世界地圖上，看到新合作夥伴的地產，而今輪銷售的LAND，每個都將包含獨家的優質NFT，並有望舉辦活動、遊戲體驗或社交中心。

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The Sandbox大中華區董事總經理Harvey Tsoi表示，餘下的約3成土地，預計於2022年尾售畢，而官方定價沒有改變，Land售1,011「$SAND」，Premium Land售4,683「$SAND」。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：元宇宙熱 Sandbox下周新一輪「賣地」】

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