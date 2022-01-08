【職場奇聞】DoorDash要求全員參與送貨　CEO也不例外！

新冠疫情下，人們對於外送速遞的需求愈來愈大。日前外國提供食物、雜貨的外送平台DoorDash推行WeDash計劃，全體人員包括辦公室的後台員工、行政總裁，都需要每月至少擔任一次送貨司機。若未能完成，亦可以選擇其他體驗，惟並非所有員工都對此舉感到滿意，並在社交平台上揭露此事。

據DoorDash發言人表示，WeDash是該公司的旗艦員工互動計劃，目的是讓員工直接了解他們所提供的技術服務是如何振興當地經濟，從中亦能幫助他們打造更好的產品服務。

一名年薪約40萬美元（約312萬港元）的DoorDash員工，於匿名員工社交平台（Blind）上分享他對此計劃的不滿，並附上「DoorDash讓工程師送外賣」這個標題。他提及強制性的WeDash計劃將於明年開始，其表現會被評估。他認為自己當初入職時，並沒有報名參加這個計劃，故對此計劃十分不滿。

自12月19日起，這帖子已有超過1,600則留言，有人認為計劃不合理，而且會令多數員工離職。不過，亦有員工在帖子下留言表示，他和他的同事都對計劃感到興奮，認為可以更加了解自己的工作，從而改進工作表現。亦有員工表示雖然送貨的工作並不困難，但也應該在僱傭合約上列明清楚。

DoorDash就事件作出回應，指出社交平台上的留言並不反映整體員工的意見，亦稱WeDash計劃自公司成立以來就一直存在，只是早前因疫情影響而暫停。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：外送平台DoorDash 要求全員參與送貨（收費文章）】

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