  • 18°C
香港時間 : 2022108日 (週六) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場奇聞】DoorDash要求全員參與送貨　CEO也不例外！

個人增值 19:00 2022/01/08

分享：

新冠疫情下，人們對於外送速遞的需求愈來愈大。日前外國提供食物、雜貨的外送平台DoorDash推行WeDash計劃，全體人員包括辦公室的後台員工、行政總裁，都需要每月至少擔任一次送貨司機。若未能完成，亦可以選擇其他體驗，惟並非所有員工都對此舉感到滿意，並在社交平台上揭露此事。

據DoorDash發言人表示，WeDash是該公司的旗艦員工互動計劃，目的是讓員工直接了解他們所提供的技術服務是如何振興當地經濟，從中亦能幫助他們打造更好的產品服務。

一名年薪約40萬美元（約312萬港元）的DoorDash員工，於匿名員工社交平台（Blind）上分享他對此計劃的不滿，並附上「DoorDash讓工程師送外賣」這個標題。他提及強制性的WeDash計劃將於明年開始，其表現會被評估。他認為自己當初入職時，並沒有報名參加這個計劃，故對此計劃十分不滿。

自12月19日起，這帖子已有超過1,600則留言，有人認為計劃不合理，而且會令多數員工離職。不過，亦有員工在帖子下留言表示，他和他的同事都對計劃感到興奮，認為可以更加了解自己的工作，從而改進工作表現。亦有員工表示雖然送貨的工作並不困難，但也應該在僱傭合約上列明清楚。

DoorDash就事件作出回應，指出社交平台上的留言並不反映整體員工的意見，亦稱WeDash計劃自公司成立以來就一直存在，只是早前因疫情影響而暫停。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：外送平台DoorDash 要求全員參與送貨（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場調查】2022年港實際薪酬增長僅1.1%　亞太區加薪最多竟然係……
2022/01/07
【職場調查】2022年港實際薪酬增長僅1.1%　亞太區加薪最多竟然係……
【職場你點睇】大家鍾意做大公司定細公司？　網民話你知開工利市分別有幾大！
2022/01/06
【職場你點睇】大家鍾意做大公司定細公司？　網民話你知開工利市分別有幾大！
【職場福利】法定假日由今年起逐步增加　今年新增佛誕假期
2022/01/03
【職場福利】法定假日由今年起逐步增加　今年新增佛誕假期
【職場調查】首10月美國人遞3900萬封辭職信　企業推4天上班留員工
2022/01/02
【職場調查】首10月美國人遞3900萬封辭職信　企業推4天上班留員工
【元宇宙】韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室　開工開會以活動表現賞虛擬幣
2021/12/31
【元宇宙】韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室　開工開會以活動表現賞虛擬幣
職場活動 外賣 司機 僱傭合約 工程 美元

下一篇文章

【健康增值】冬季假期後心情易低落　你有否患上季節性抑鬱症？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財StarTalk - 林希靈投資靠做功課　慶幸未蝕過　買收息股潛力股平衡風險（立即收看）
林希靈投資靠做功課　慶幸未蝕過　買收息股潛力股平衡風險（立即收看）
今日理財筆記 - 今年亞太區實際薪酬排名　邊個地方加最多人工？
今年亞太區實際薪酬排名　邊個地方加最多人工？
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
理財StarTalk - 林希靈離巢專心做食品生意　年糕訂單超標　動員家人當包裝工（立即收看）
林希靈離巢專心做食品生意　年糕訂單超標　動員家人當包裝工（立即收看）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款