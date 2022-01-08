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【2022壬寅虎年】FEAST鮮鮑花膠豐食盆菜1,188元起　預訂88折兼享500元餐飲禮券回贈

精明消費 13:00 2022/01/08

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【2022壬寅虎年】FEAST鮮鮑花膠豐食盆菜1,188元起　預訂享88折兼500元餐飲禮券回贈

網上到會專門店豐食FEAST一向由設計菜單、挑選食材及包裝保溫，均由總廚親自主理，大家可足不出戶也品嘗到高級餐廳質素的美饌佳餚，農曆新年又豈會例外。

【一田推賀年禮籃$308起 五大品牌糕券低至62折預售：按此

即日起1月30日預訂享88折   滿800元免運費

賀年首選是全新推出的鮮鮑花膠豐食盆菜（4至6位）1,188元起，以15款矜貴食材配搭，包括蠔皇鮮鮑魚、鮑汁花膠、燒鴨、南乳豬手、南乳豬腩肉及鮮冬菇等，特別配以秘製南乳汁。客人又可自選加入帝王蟹538元一隻，令盆菜味道及賣相均華麗升級。

另外想同時享受頂級帝王蟹及M9和牛滋味，這個帝王蟹M9和牛慶典豐食盆菜（4至6位）1,926元起及食肉獸最愛的M9和牛慶典豐食盆菜（4至6位）1,388元起，則任君選擇。

現由即日起至1月30日於豐食FEAST網站預訂各款新年盆菜、新年到會4至16人套餐及單點美食、賀年撈起、賀年糕點，可尊享88折優惠及消費滿淨價800元或以上可享免運費直送到家。另一優惠，凡預訂任何一款新年盆菜，即可免費回贈500元餐飲禮券，凡預訂新年到會4至16人套餐，即可免費獲贈丁香瑤柱XO醬一樽（價值138元）。

    點擊圖片放大
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需要注意，2月1日不設送貨及自取，所有優惠及價格以豐食FEAST網站為準，贈品數量有限，先到先得，送完即止。

 

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

更多農曆新年辦年貨攻略，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

【原文：FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐

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欄名 : 消費錦囊

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