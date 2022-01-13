【高息投資】賺高息不只掛鈎存款！股票掛鈎產品如何操作？

於上一篇文章中介紹了甚麼是股票掛鈎產品，以及氣墊機制及贖回機制的運作原理。今次將會講股票掛鈎投資實際上如何操作，有甚麼情況下投資者可以全數取得本金及利息？又有甚麼情況下投資者會出現帳面虧損？

股票掛鈎投資如何運作

假設投資者有10萬元本金，且看好A股票未來會有升幅，於是打算以年息8%購入ELI 6個月，行使價及贖回價協定為現貨價的80%及105%。若該ELI設氣墊機制，假設其氣墊水平為現貨價的75%。

投資額： 100,000元 現貨價： 50元 氣墊水平： 37.5元（現貨價的75%） 行使價： 40元（現貨價的80%） 贖回價： 52.5元（現貨價的105%） 年利率： 8.00% 年期： 6個月

情況一：結算日收市價高於行使價（不設氣墊機制）

假設6個月後的結算日時，該股票走勢如投資者預期有升幅，收市價高於行使價，投資者可獲得本金及利息。

【情況一】結算日收取本金及利息： ＝本金＋利息

＝100,000＋(100,000ｘ8.0%ｘ6／12)

＝100,000＋4,000

＝104,000港元

假設6個月後的結算日時，收市價為40元，等於行使價，投資者仍可以取回本金及利息。

情況二：結算日收市價高於行使價（設氣墊機制）

假設該ELI設有氣墊機制，6個月後在結算日時，該股票走勢如投資者預期有升幅，收市價高於行使價，投資者可獲得本金及利息。

【情況二】結算日收取本金及利息： ＝本金＋利息

＝100,000＋(100,000ｘ8.0%ｘ6／12)

＝100,000＋4,000

＝104,000港元

如結算日收市價高於行使價，即使該ELI設有氣墊機制，亦不會觸發，投資者可獲得本金及利息。

情況三：投資期內觸及贖回價（設提早贖回機制）

假設此產品有設贖回機制，在第3個月未到到期日時，股份的收市價已升至53元，高於贖回價，該ELI便會強制贖回。

【情況三】投資期內股價高於贖回價 ＝本金＋利息

＝100,000＋(100,000ｘ8.0%ｘ3／12)

＝100,000＋2,000

＝102,000港元

在第3個月時，股價已經超過52.5元的贖回價，產品便會觸發強制贖回。投資者可賺取3個月的股票掛鈎利息，連同本金一同取回，不過剩下3個月投資者便不再獲得利息。

情況四：結算日收市價低於行使價（不設氣墊機制）

到期時，該股票走勢並非如投資者預期，結算日收市價為35元，低於行使價。如果該ELI不設氣墊機制，投資者需以行使價接貨。

【情況四】結算日以行使價接貨： 需換入股票數量： ＝(本金＋利息)／行使價

＝(100,000＋4,000)／40

＝2,600股 帳面虧損： ＝本金—(結算日收市價ｘ需換入股票數量)

＝100,000—(35ｘ2,600)

＝9,000元

到期時，雖然投資者仍可賺取4,000元的利息，但由於ELI不設氣墊機制，在計算本金及利息後，投資者需要以行使價40元換入2,600股收市價為35元的股票，這些股票市值實際為91,000元，因此扣除本金10萬元後，帳面仍會虧損9,000元。

情況五：結算日收市價低於行使價（氣墊機制生效）

假設此產品設氣墊水平，當結算日時，股價為38元，低於行使價，因而觸發氣墊機制。如在氣墊觀察期內的股份的收市價從未觸及或跌破氣墊水平，氣墊機制生效，投資者不用接貨，更可以取回本金及利息。

【情況五】結算日收取的本金及利息： ＝本金＋利息

＝100,000＋(100,000ｘ8.0%ｘ6／12)

＝100,000＋4,000

＝104,000港元

設有氣墊水平的產品可減低投資者接貨的機會，只要掛鈎股份的股價在氣墊觀察期內未曾跌低於氣墊水平，氣墊機制隨即生效，即使結算日收市價低於行使價，投資者都不用接貨，可取得本金及利息。

情況六：結算日收市價低於行使價（氣墊機制失效）

假設此產品有設氣墊水平，結算日收市價為38元，低於行使價，雖然觸發氣墊機制，惟股份在氣墊觀察期內的收市價曾見32元，即已觸及或跌破氣墊水平，導致氣墊機制失效，投資者便需以行使價接貨。

【情況六】結算日以行使價接貨： 需換入股票數量： ＝(本金＋利息)／行使價

＝(100,000＋4,000)／40

＝2,600股 帳面虧損： ＝本金—(結算日收市價ｘ需換入股票數量)

＝100,000—(32ｘ2,600)

＝16,800元

設有氣墊機制的ELI中，結算日收市價低於行使價，而在氣墊觀察期內股價曾觸及或跌破氣墊水平，投資者便要接貨。因此在此例中，ELI收市價在氣墊觀察期內曾觸及37.5元，即使投資者可賺取利息，但最後仍要以行使價40元換入收市價為32元的股票，扣除本金後，股票帳面會虧損16,800元。

雖然投資者因被迫接貨導致股票帳面有虧損，不過投資者仍可選擇暫時持有該股至股價回升才沽出，減低損失。

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責任編輯：嚴熹曼

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