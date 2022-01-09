【2022壬寅虎年】翠亨邨推盆菜和乳豬套餐　6至8人餐外賣自取$1,588起

疫情升溫，今年大家或可考慮外賣盆菜或節慶套餐應節。翠亨邨於農曆新年前後推出一系列應節盆菜，以及3個不同組合的節慶乳豬歡聚套餐，供應期至2月15日，只限外賣自取！

愛吃海鮮者，這款命為「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜（1,980元／6位用）是好選擇，選用新鮮波士頓龍蝦，加上多款豪華食材，如南非10頭鮑魚、加拿大帶子及生曬蠔豉，將海中滋味共冶一爐。

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而「年年有餘」家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜（1,380元／6位用），則以手工原條煎釀鯪魚為主打，加上日本元貝、生曬蠔豉、燒鵝等特選配料，同樣滋味。兩款盆菜以外，另可加配招牌臘味炒飯（288元／6位用），以肥瘦均勻的臘腸及膶腸炮製，米飯粒粒分明帶甘香，是冬日必食暖身菜式。

而以皮脆肉嫩的金牌乳豬為主打的節慶乳豬歡聚套餐，共有3款禮盒組合，除了人見人愛的脆皮乳豬全體、蝴蝶夾包及薑汁紅棗糕外，更可加配翠亨邨秘製的過節美食--鮑汁花菇鵝掌及蠔皇南非10頭鮑魚。兩款美食均以真空急凍包保存，只需原包置滾水加熱約10分鐘即可食用，不單衞生方便，宴客更顯得體，套餐價錢由1,588元起，可供6至8位用。

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網店預訂（需於取貨3日前預訂）

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作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

【原文：翠亨邨豐盛盆菜和節慶乳豬歡聚套餐（收費文章）】

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