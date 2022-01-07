  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫優惠】信和6商場外賣消費滿$200送$20購物現金券

精明消費 17:35 2022/01/07

分享：

本港錄得多宗新變種病毒Omicron個案，政府宣布今日（7日）起下午6時後禁晚市堂食，以及收緊食肆顧客人數。信和集團旗下6大商場即日起推出消費獎賞，S⁺ REWARDS會員於場內食肆外賣單一消費滿200元，即賞20元購物S現金券。

【華置3商場推「外賣美食雙重賞」 6點後買外賣$200可享75%回贈：按此

由即日起至1月20日期間，S⁺ REWARDS會員只需於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心商場內食肆外賣並以電子貨幣單一消費滿200元，即可即日於商場禮賓處或客戶服務中心登記換領20元購物S現金券乙張，回贈率達10%。20元購物S現金券適用於信和集團旗商場近200間參與商戶，每名S⁺ REWARDS會員於推廣期內最多可換領3次。名額有限，先到先得，換完即止。

此外，信和商場更設WhatsApp外賣專綫，方便市民獲取餐廳優惠及外賣資訊。由即日開始，每天中午12時至晚上9時期間，可透過WhatsApp 9672 7556查詢餐牌、食肆優惠、外賣自取或外送服務的資料。

同時，商場食肆更配合推出多項外賣優惠，其中屯門市廣場「BEANS」推出外賣自取7折優惠（晚上6時後適用）；奧海城「家上海」推出外賣自取8折優惠；荃新天地「一幻拉麵」推出外賣自取套餐低至55折優惠，中港城「元氣寿司」推出網上訂購壽司盛外賣自取低至85折優惠；黃金海岸商場「Chef’s Cuts Meat and Deli」推出自選菜單外賣自取9折優惠（晚上6時至8時30分適用）及尖沙咀中心及帝國中心「會所一號維港皇宴」推出外賣自取7折優惠等。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
今日
【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
【防疫優惠】華置3商場推「外賣美食雙重賞」　6點後買外賣$200可享75%回贈
今日
【防疫優惠】華置3商場推「外賣美食雙重賞」　6點後買外賣$200可享75%回贈
【防疫優惠】新達荃廣外賣送現金券雙倍積分　荃廣逾30餐廳App點餐熱綫落單一樣得
2022/01/06
【防疫優惠】新達荃廣外賣送現金券雙倍積分　荃廣逾30餐廳App點餐熱綫落單一樣得

你可能感興趣

【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
今日 16:50
【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
【防疫優惠】華置3商場推「外賣美食雙重賞」　6點後買外賣$200可享75%回贈
今日 11:30
【防疫優惠】華置3商場推「外賣美食雙重賞」　6點後買外賣$200可享75%回贈
【防疫優惠】新達荃廣外賣送現金券雙倍積分　荃廣逾30餐廳App點餐熱綫落單一樣得
16:20 2022/01/06
【防疫優惠】新達荃廣外賣送現金券雙倍積分　荃廣逾30餐廳App點餐熱綫落單一樣得

最新專欄文章 更多

【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
今日
【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
【2022壬寅虎年】士多「迎春接筍」派逾13萬現金券　消費滿888元獲利市刮刮卡抽獎
今日
【2022壬寅虎年】士多「迎春接筍」派逾13萬現金券　消費滿888元獲利市刮刮卡抽獎
【消費優惠】Casablanca歲晚開倉　純羊毛被$399／純棉床笠連枕袋低至$80起
今日
【消費優惠】Casablanca歲晚開倉　純羊毛被$399／純棉床笠連枕袋低至$80起
【消費優惠】Dr. Kong新年優惠　指定鞋款書包買一送一　折上折最多減$200
今日
【消費優惠】Dr. Kong新年優惠　指定鞋款書包買一送一　折上折最多減$200
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月6日）
2022/01/06
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月6日）
著數優惠 外賣 屯門市廣場 黃金海岸 信和 荃新天地 Citywalk 屯門市廣場 tmt plaza 奧海城 Olympian City 中港城 China Hong Kong City 尖沙咀中心& 帝國中心

下一篇文章

【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】麥當勞手機APP限定優惠　指定食品低至$10/份
【消費優惠】麥當勞手機APP限定優惠　指定食品低至$10/份
【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【5000元消費券】3儲值工具消費券1月31日到期！　逾期未用將報廢
【5000元消費券】3儲值工具消費券1月31日到期！　逾期未用將報廢
【消費優惠】Uniqlo震撼優惠　+J系列外套／大衣低至半價
【消費優惠】Uniqlo震撼優惠　+J系列外套／大衣低至半價
【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食　OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）
【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食　OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款