【防疫優惠】信和6商場外賣消費滿$200送$20購物現金券

本港錄得多宗新變種病毒Omicron個案，政府宣布今日（7日）起下午6時後禁晚市堂食，以及收緊食肆顧客人數。信和集團旗下6大商場即日起推出消費獎賞，S⁺ REWARDS會員於場內食肆外賣單一消費滿200元，即賞20元購物S現金券。

【華置3商場推「外賣美食雙重賞」 6點後買外賣$200可享75%回贈：按此】

由即日起至1月20日期間，S⁺ REWARDS會員只需於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心商場內食肆外賣並以電子貨幣單一消費滿200元，即可即日於商場禮賓處或客戶服務中心登記換領20元購物S現金券乙張，回贈率達10%。20元購物S現金券適用於信和集團旗商場近200間參與商戶，每名S⁺ REWARDS會員於推廣期內最多可換領3次。名額有限，先到先得，換完即止。

此外，信和商場更設WhatsApp外賣專綫，方便市民獲取餐廳優惠及外賣資訊。由即日開始，每天中午12時至晚上9時期間，可透過WhatsApp 9672 7556查詢餐牌、食肆優惠、外賣自取或外送服務的資料。

同時，商場食肆更配合推出多項外賣優惠，其中屯門市廣場「BEANS」推出外賣自取7折優惠（晚上6時後適用）；奧海城「家上海」推出外賣自取8折優惠；荃新天地「一幻拉麵」推出外賣自取套餐低至55折優惠，中港城「元氣寿司」推出網上訂購壽司盛外賣自取低至85折優惠；黃金海岸商場「Chef’s Cuts Meat and Deli」推出自選菜單外賣自取9折優惠（晚上6時至8時30分適用）及尖沙咀中心及帝國中心「會所一號維港皇宴」推出外賣自取7折優惠等。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經