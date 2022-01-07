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【星級大餐】全球最貴米芝蓮頂級盛宴　每位索價1.3萬元　香港邊間星級餐廳上榜？

18:05 2022/01/07

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【星級大餐】全球最貴米芝蓮頂級盛宴　每位索價1.3萬元　香港邊間星級餐廳上榜？

《米芝蓮指南》（Le Guide Michelin）評鑑餐廳一向具有代表性，要享用最高級的星級餐廳，到底要花費多少？國際美食雜誌《Chef's Pencil》羅列出15大最貴米芝蓮餐廳，其中晚餐單價最高的一餐高達1,740美元（約1.3萬港元），香港雖然未有餐廳打入10大，但亦有一間星級餐廳上榜，在15大中位列全球第14位。

【10大升值力最高勞力士 第一位目前市價33萬！ 你隻「撈」升咗幾多？：按此

國際美食雜誌《Chef's Pencil》近期調查全球450間米芝蓮餐廳所提供最頂級品嚐菜單，列出15大最貴米芝蓮餐廳。研究指，餐廳最頂級品嚐菜單大多是供應的8至12道菜的套餐，並不包括飲品。最昂貴的是西班牙度假勝地伊維薩島（Ibiza）的餐廳Sublimotion，最名貴餐單一位索價高達1,740美元（約1.3萬港元）；第2名是上海的Ultraviolet by Paul Pairet，最昂貴一餐價格為1,422美元（約11,093港元）；第3名是日本京都的「吉兆嵐山本店」（Kitcho Arashiyama Honten），單價為910美元（約7,098港元）。

日本一共有5間餐廳上榜，上榜餐廳數目居全球之冠，其餘入榜國家還包括美國、法國及意大利，而香港亦有一間星級餐廳上榜，位於全球第14位。

■10大最貴米芝蓮餐廳■

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值得留意的是，上榜的餐廳除了提供精緻的菜式外，也在裝潢、視覺及聽覺等體驗下功夫，以最昂貴前2名的餐廳為例，均提供多重感官體驗，菜式與燈光、聲音和氣味相結合，部分更設有現場表演。

■Sublimotion及Ultraviolet by Paul Pairet■
■多重感官體驗■

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■上榜香港餐廳係邊間？■

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上榜的星級餐廳是歷史悠史的富臨飯店，《Chef's Pencil》指，餐廳主廚楊貫一因其特殊的鮑魚製作方法而聲名大噪，吸引不少香港富豪和名人前去品嚐，而最昂貴的一餐，每位要價530美元（約4,134港元）。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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